https://ria.ru/20250406/zabaykale-2009657007.html
В Забайкалье тушат лесные пожары
В Забайкалье тушат лесные пожары - РИА Новости, 06.04.2025
В Забайкалье тушат лесные пожары
Тридцать шесть природных пожаров тушат в Забайкалье, угрозы населенным пунктам нет, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по региону. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T16:06:00+03:00
2025-04-06T16:06:00+03:00
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чернышевский район
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ВЛАДИВОСТОК, 6 апр - РИА Новости. Тридцать шесть природных пожаров тушат в Забайкалье, угрозы населенным пунктам нет, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по региону.Ранее в соцсетях распространились фото и видео, на которых вдоль трассы вдали вздымаются белые клубы дыма - по словам очевидцев, от лесных пожаров. Также утверждалось, что якобы гарь от пожаров чувствуется даже в Чите."По состоянию на 20.00 (14.00 мск) воскресенья в Забайкалье тушат 36 природных пожаров, угрозы населенным пунктам нет", - сообщил собеседник агентства.Власти Забайкалья в конце марта объявили в регионе режим повышенной готовности в связи с первым в сезоне лесными пожаром. С 4 апреля в Тунгокоченском, Читинском, Чернышевском районах действует режим ЧС в лесах.
https://ria.ru/20250406/uragan-2009601999.html
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происшествия, россия, чита, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чернышевский район, забайкальский край
Происшествия, Россия, Чита, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Чернышевский район, Забайкальский край
В Забайкалье тушат лесные пожары
В Забайкалье тушат 36 лесных пожаров, угрозы населенным пунктам нет