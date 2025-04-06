https://ria.ru/20250406/zabaykale-2009657007.html

В Забайкалье тушат лесные пожары

В Забайкалье тушат лесные пожары - РИА Новости, 06.04.2025

В Забайкалье тушат лесные пожары

Тридцать шесть природных пожаров тушат в Забайкалье, угрозы населенным пунктам нет, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по региону. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T16:06:00+03:00

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2025-04-06T16:50:00+03:00

происшествия

россия

чита

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чернышевский район

забайкальский край

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ВЛАДИВОСТОК, 6 апр - РИА Новости. Тридцать шесть природных пожаров тушат в Забайкалье, угрозы населенным пунктам нет, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по региону.Ранее в соцсетях распространились фото и видео, на которых вдоль трассы вдали вздымаются белые клубы дыма - по словам очевидцев, от лесных пожаров. Также утверждалось, что якобы гарь от пожаров чувствуется даже в Чите."По состоянию на 20.00 (14.00 мск) воскресенья в Забайкалье тушат 36 природных пожаров, угрозы населенным пунктам нет", - сообщил собеседник агентства.Власти Забайкалья в конце марта объявили в регионе режим повышенной готовности в связи с первым в сезоне лесными пожаром. С 4 апреля в Тунгокоченском, Читинском, Чернышевском районах действует режим ЧС в лесах.

https://ria.ru/20250406/uragan-2009601999.html

https://ria.ru/20250406/pozhar-2009598685.html

россия

чита

чернышевский район

забайкальский край

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происшествия, россия, чита, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чернышевский район, забайкальский край