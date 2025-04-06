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В Забайкалье тушат лесные пожары - РИА Новости, 06.04.2025
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16:06 06.04.2025 (обновлено: 16:50 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/zabaykale-2009657007.html
В Забайкалье тушат лесные пожары
В Забайкалье тушат лесные пожары - РИА Новости, 06.04.2025
В Забайкалье тушат лесные пожары
Тридцать шесть природных пожаров тушат в Забайкалье, угрозы населенным пунктам нет, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по региону. РИА Новости, 06.04.2025
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происшествия
россия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чернышевский район
забайкальский край
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ВЛАДИВОСТОК, 6 апр - РИА Новости. Тридцать шесть природных пожаров тушат в Забайкалье, угрозы населенным пунктам нет, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по региону.Ранее в соцсетях распространились фото и видео, на которых вдоль трассы вдали вздымаются белые клубы дыма - по словам очевидцев, от лесных пожаров. Также утверждалось, что якобы гарь от пожаров чувствуется даже в Чите."По состоянию на 20.00 (14.00 мск) воскресенья в Забайкалье тушат 36 природных пожаров, угрозы населенным пунктам нет", - сообщил собеседник агентства.Власти Забайкалья в конце марта объявили в регионе режим повышенной готовности в связи с первым в сезоне лесными пожаром. С 4 апреля в Тунгокоченском, Читинском, Чернышевском районах действует режим ЧС в лесах.
https://ria.ru/20250406/uragan-2009601999.html
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россия
чита
чернышевский район
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происшествия, россия, чита, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чернышевский район, забайкальский край
Происшествия, Россия, Чита, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Чернышевский район, Забайкальский край
В Забайкалье тушат лесные пожары

В Забайкалье тушат 36 лесных пожаров, угрозы населенным пунктам нет

© МЧС Забайкальского края/TelegramЛесной пожар в Забайкалье. 6 апреля 2025
Лесной пожар в Забайкалье. 6 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© МЧС Забайкальского края/Telegram
Лесной пожар в Забайкалье. 6 апреля 2025
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ВЛАДИВОСТОК, 6 апр - РИА Новости. Тридцать шесть природных пожаров тушат в Забайкалье, угрозы населенным пунктам нет, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по региону.
Ранее в соцсетях распространились фото и видео, на которых вдоль трассы вдали вздымаются белые клубы дыма - по словам очевидцев, от лесных пожаров. Также утверждалось, что якобы гарь от пожаров чувствуется даже в Чите.
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"По состоянию на 20.00 (14.00 мск) воскресенья в Забайкалье тушат 36 природных пожаров, угрозы населенным пунктам нет", - сообщил собеседник агентства.
Власти Забайкалья в конце марта объявили в регионе режим повышенной готовности в связи с первым в сезоне лесными пожаром. С 4 апреля в Тунгокоченском, Читинском, Чернышевском районах действует режим ЧС в лесах.
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ПроисшествияРоссияЧитаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Чернышевский районЗабайкальский край
 
 
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