https://ria.ru/20250406/yaponiya-2009640024.html
Трех человек нашли после потери связи с медвертолетом в Японии
Трех человек нашли после потери связи с медвертолетом в Японии - РИА Новости, 06.04.2025
Трех человек нашли после потери связи с медвертолетом в Японии
Три человека найдены после потери связи с вертолетом экстренной медицинской помощи в Японии, поиски еще троих продолжаются, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T13:54:00+03:00
2025-04-06T13:54:00+03:00
2025-04-06T15:04:00+03:00
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ТОКИО, 6 апр - РИА Новости. Три человека найдены после потери связи с вертолетом экстренной медицинской помощи в Японии, поиски еще троих продолжаются, сообщил телеканал NHK.В воскресенье вертолет вылетел из аэропорта Цусима на одноименном острове префектуры Нагасаки и должен был в 14.15 (8.15 мск) приземлиться в больнице города Фукуока. Со ссылкой на министерство транспорта Японии телеканал отмечал, что вертолет экстренной скорой помощи перестал выходить на связь незадолго до 15 часов (9.00 мск), когда он находился в 10 километрах к востоку от аэропорта Цусима.По данным телеканала, всего на борту находились шесть человек: помимо 80-летней пациентки и одного сопровождающего члена семьи, на борту находились пилот, механик, врач и медсестра. Найдены пилот, механик и медсестра, двое из них находятся в сознании, состояние третьего неизвестно. Продолжаются поиски еще троих человек. Перевернутый вертолет был обнаружен в море около 17.00 (11.00 мск).Служба безопасности на море продолжает поиски с участием патрульных катеров и самолетов, уточнил телеканал.
https://ria.ru/20250405/tokio-2009484986.html
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в мире, япония, нагасаки (город), фукуока (город)
В мире, Япония, Нагасаки (город), Фукуока (город)
Трех человек нашли после потери связи с медвертолетом в Японии
Трех человек нашли после потери связи с медвертолетом в Японии, еще троих ищут