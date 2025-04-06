Рейтинг@Mail.ru
Трех человек нашли после потери связи с медвертолетом в Японии - РИА Новости, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 06.04.2025 (обновлено: 15:04 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/yaponiya-2009640024.html
Трех человек нашли после потери связи с медвертолетом в Японии
Трех человек нашли после потери связи с медвертолетом в Японии - РИА Новости, 06.04.2025
Трех человек нашли после потери связи с медвертолетом в Японии
Три человека найдены после потери связи с вертолетом экстренной медицинской помощи в Японии, поиски еще троих продолжаются, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T13:54:00+03:00
2025-04-06T15:04:00+03:00
в мире
япония
нагасаки (город)
фукуока (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156236/77/1562367795_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_540547c8a6c5caf7478f190f070670f3.jpg
ТОКИО, 6 апр - РИА Новости. Три человека найдены после потери связи с вертолетом экстренной медицинской помощи в Японии, поиски еще троих продолжаются, сообщил телеканал NHK.В воскресенье вертолет вылетел из аэропорта Цусима на одноименном острове префектуры Нагасаки и должен был в 14.15 (8.15 мск) приземлиться в больнице города Фукуока. Со ссылкой на министерство транспорта Японии телеканал отмечал, что вертолет экстренной скорой помощи перестал выходить на связь незадолго до 15 часов (9.00 мск), когда он находился в 10 километрах к востоку от аэропорта Цусима.По данным телеканала, всего на борту находились шесть человек: помимо 80-летней пациентки и одного сопровождающего члена семьи, на борту находились пилот, механик, врач и медсестра. Найдены пилот, механик и медсестра, двое из них находятся в сознании, состояние третьего неизвестно. Продолжаются поиски еще троих человек. Перевернутый вертолет был обнаружен в море около 17.00 (11.00 мск).Служба безопасности на море продолжает поиски с участием патрульных катеров и самолетов, уточнил телеканал.
https://ria.ru/20250405/tokio-2009484986.html
https://ria.ru/20250402/yaponiya-2008946626.html
япония
нагасаки (город)
фукуока (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156236/77/1562367795_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_673a28cc10e3ecb0577c99a841310295.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, нагасаки (город), фукуока (город)
В мире, Япония, Нагасаки (город), Фукуока (город)
Трех человек нашли после потери связи с медвертолетом в Японии

Трех человек нашли после потери связи с медвертолетом в Японии, еще троих ищут

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЯпония
Япония - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Япония. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 6 апр - РИА Новости. Три человека найдены после потери связи с вертолетом экстренной медицинской помощи в Японии, поиски еще троих продолжаются, сообщил телеканал NHK.
В воскресенье вертолет вылетел из аэропорта Цусима на одноименном острове префектуры Нагасаки и должен был в 14.15 (8.15 мск) приземлиться в больнице города Фукуока. Со ссылкой на министерство транспорта Японии телеканал отмечал, что вертолет экстренной скорой помощи перестал выходить на связь незадолго до 15 часов (9.00 мск), когда он находился в 10 километрах к востоку от аэропорта Цусима.
Вид на город Токио - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
В Японии столкнулись два туристических автобуса
5 апреля, 08:40
По данным телеканала, всего на борту находились шесть человек: помимо 80-летней пациентки и одного сопровождающего члена семьи, на борту находились пилот, механик, врач и медсестра. Найдены пилот, механик и медсестра, двое из них находятся в сознании, состояние третьего неизвестно. Продолжаются поиски еще троих человек. Перевернутый вертолет был обнаружен в море около 17.00 (11.00 мск).
Служба безопасности на море продолжает поиски с участием патрульных катеров и самолетов, уточнил телеканал.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
У побережья Японии произошло землетрясение
2 апреля, 17:31
 
В миреЯпонияНагасаки (город)Фукуока (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала