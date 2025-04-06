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В Якутии возбудили дело о рабстве двух мужчин - РИА Новости, 06.04.2025
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15:34 06.04.2025 (обновлено: 16:41 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/yakutiya-2009652993.html
В Якутии возбудили дело о рабстве двух мужчин
В Якутии возбудили дело о рабстве двух мужчин - РИА Новости, 06.04.2025
В Якутии возбудили дело о рабстве двух мужчин
В Нюрбинском районе Якутии возбудили уголовное дело из-за того, что двух мужчин держали в рабстве на одной из ферм, сообщила пресс-служба республиканского... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T15:34:00+03:00
2025-04-06T16:41:00+03:00
происшествия
россия
нюрбинский район
следственный комитет россии (ск рф)
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 6 апр — РИА Новости. В Нюрбинском районе Якутии возбудили уголовное дело из-за того, что двух мужчин держали в рабстве на одной из ферм, сообщила пресс-служба республиканского управления Следственного комитета."По данным следствия, в отношении мужчин 30 лет и 51 года допускались нарушения прав на труд, свободу, честь и достоинство личности, были созданы условия для введения их в состояние рабства", — говорится в релизе. При этом одного из мужчин держали в нечеловеческих условиях. Он работал на ферме и был лишен возможности свободного передвижения."Второй мужчина, проживая в доме работодателя после выполнения работ, воспользовался моментом и 4 апреля бежал, обратившись за помощью", — добавили в СК.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Использование рабского труда двух лиц с применением насилия и угрозой его применения". Сейчас они собирают доказательства.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчин удерживали на ферме в селе Кюндяде.
https://ria.ru/20250322/rabstvo-2006610788.html
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россия
нюрбинский район
республика саха (якутия)
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происшествия, россия, нюрбинский район, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия)
Происшествия, Россия, Нюрбинский район, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Саха (Якутия)
В Якутии возбудили дело о рабстве двух мужчин

СК возбудил дело в Якутии, где двух мужчин держали в рабстве на ферме

© Фото : Следком Якутии/TelegramФерма, на которой работал мужчина, удерживаемый в рабстве в Нюрбинском районе Якутии
Ферма, на которой работал мужчина, удерживаемый в рабстве в Нюрбинском районе Якутии - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Фото : Следком Якутии/Telegram
Ферма, на которой работал мужчина, удерживаемый в рабстве в Нюрбинском районе Якутии
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ЯКУТСК, 6 апр — РИА Новости. В Нюрбинском районе Якутии возбудили уголовное дело из-за того, что двух мужчин держали в рабстве на одной из ферм, сообщила пресс-служба республиканского управления Следственного комитета.
"По данным следствия, в отношении мужчин 30 лет и 51 года допускались нарушения прав на труд, свободу, честь и достоинство личности, были созданы условия для введения их в состояние рабства", — говорится в релизе.
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При этом одного из мужчин держали в нечеловеческих условиях. Он работал на ферме и был лишен возможности свободного передвижения.
"Второй мужчина, проживая в доме работодателя после выполнения работ, воспользовался моментом и 4 апреля бежал, обратившись за помощью", — добавили в СК.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Использование рабского труда двух лиц с применением насилия и угрозой его применения". Сейчас они собирают доказательства.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчин удерживали на ферме в селе Кюндяде.
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ПроисшествияРоссияНюрбинский районСледственный комитет России (СК РФ)Республика Саха (Якутия)
 
 
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