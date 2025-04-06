https://ria.ru/20250406/yakutiya-2009652993.html

В Якутии возбудили дело о рабстве двух мужчин

В Якутии возбудили дело о рабстве двух мужчин - РИА Новости, 06.04.2025

В Якутии возбудили дело о рабстве двух мужчин

В Нюрбинском районе Якутии возбудили уголовное дело из-за того, что двух мужчин держали в рабстве на одной из ферм, сообщила пресс-служба республиканского... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T15:34:00+03:00

2025-04-06T15:34:00+03:00

2025-04-06T16:41:00+03:00

происшествия

россия

нюрбинский район

следственный комитет россии (ск рф)

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 6 апр — РИА Новости. В Нюрбинском районе Якутии возбудили уголовное дело из-за того, что двух мужчин держали в рабстве на одной из ферм, сообщила пресс-служба республиканского управления Следственного комитета."По данным следствия, в отношении мужчин 30 лет и 51 года допускались нарушения прав на труд, свободу, честь и достоинство личности, были созданы условия для введения их в состояние рабства", — говорится в релизе. При этом одного из мужчин держали в нечеловеческих условиях. Он работал на ферме и был лишен возможности свободного передвижения."Второй мужчина, проживая в доме работодателя после выполнения работ, воспользовался моментом и 4 апреля бежал, обратившись за помощью", — добавили в СК.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Использование рабского труда двух лиц с применением насилия и угрозой его применения". Сейчас они собирают доказательства.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчин удерживали на ферме в селе Кюндяде.

https://ria.ru/20250322/rabstvo-2006610788.html

https://ria.ru/20250209/peru-1998216701.html

россия

нюрбинский район

республика саха (якутия)

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происшествия, россия, нюрбинский район, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия)