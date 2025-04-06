Госсекретарь США заявил об аннулировании виз для граждан Южного Судана
Рубио заявил о немедленном аннулировании виз для граждан Южного Судана
© AP Photo / Jacquelyn MartinМарко Рубио
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что аннулирует все визы у граждан Южного Судана и ограничивает выдачу виз для таких граждан на въезд в Штаты, решение вступает немедленно.
"Я принимаю меры по аннулированию всех виз, выданных владельцам паспортов Южного Судана, и ограничению их дальнейшей выдачи с целью предотвращения въезда в США. Решение вступает в силу немедленно в связи с неспособностью переходного правительства Южного Судана своевременно принять возвращенных репатриированных граждан", - говорится в публикации Рубио в соцсети X.
В Южном Судане выдали ордер на арест первого вице-президента
27 марта, 03:58
Ранее силы безопасности, лояльные президенту Южного Судана Сальве Кииру, задержали двух министров и ряд высокопоставленных военных чиновников, связанных с первым вице-президентом и возглавляемым им движением, дом самого Машара был окружен силами безопасности. Аресты вызвали обеспокоенность относительно перспектив мирного соглашения 2018 года, положившего конец пятилетнему гражданскому конфликту между силами, лояльными Кииру и Машару, в результате которой погибли около 400 тысяч человек.
Посольство США в Южном Судане опубликовало заявление, согласно которому посольства Канады, Германии, Нидерландов, Норвегии, Великобритании и США, а также делегация ЕС осуждают продолжающееся насилие в штате Верхний Нил и обеспокоены сообщениями о задержаниях высокопоставленных должностных лиц без предъявления обвинений. Страны призвали власти Южного Судана к началу диалога для разрешения конфликта и выразили готовность выступить посредниками.