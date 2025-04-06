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Госсекретарь США заявил об аннулировании виз для граждан Южного Судана - РИА Новости, 06.04.2025
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01:11 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/vizy-2009589947.html
Госсекретарь США заявил об аннулировании виз для граждан Южного Судана
Госсекретарь США заявил об аннулировании виз для граждан Южного Судана - РИА Новости, 06.04.2025
Госсекретарь США заявил об аннулировании виз для граждан Южного Судана
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что аннулирует все визы у граждан Южного Судана и ограничивает выдачу виз для таких граждан на въезд в Штаты, решение... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T01:11:00+03:00
2025-04-06T01:11:00+03:00
в мире
южный судан
сша
канада
марко рубио
евросоюз
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что аннулирует все визы у граждан Южного Судана и ограничивает выдачу виз для таких граждан на въезд в Штаты, решение вступает немедленно. "Я принимаю меры по аннулированию всех виз, выданных владельцам паспортов Южного Судана, и ограничению их дальнейшей выдачи с целью предотвращения въезда в США. Решение вступает в силу немедленно в связи с неспособностью переходного правительства Южного Судана своевременно принять возвращенных репатриированных граждан", - говорится в публикации Рубио в соцсети X. Ранее силы безопасности, лояльные президенту Южного Судана Сальве Кииру, задержали двух министров и ряд высокопоставленных военных чиновников, связанных с первым вице-президентом и возглавляемым им движением, дом самого Машара был окружен силами безопасности. Аресты вызвали обеспокоенность относительно перспектив мирного соглашения 2018 года, положившего конец пятилетнему гражданскому конфликту между силами, лояльными Кииру и Машару, в результате которой погибли около 400 тысяч человек. Посольство США в Южном Судане опубликовало заявление, согласно которому посольства Канады, Германии, Нидерландов, Норвегии, Великобритании и США, а также делегация ЕС осуждают продолжающееся насилие в штате Верхний Нил и обеспокоены сообщениями о задержаниях высокопоставленных должностных лиц без предъявления обвинений. Страны призвали власти Южного Судана к началу диалога для разрешения конфликта и выразили готовность выступить посредниками.
https://ria.ru/20250327/sudan-2007595815.html
https://ria.ru/20250318/gosdep-2005618741.html
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в мире, южный судан, сша, канада, марко рубио, евросоюз
В мире, Южный Судан, США, Канада, Марко Рубио, Евросоюз
Госсекретарь США заявил об аннулировании виз для граждан Южного Судана

Рубио заявил о немедленном аннулировании виз для граждан Южного Судана

© AP Photo / Jacquelyn MartinМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что аннулирует все визы у граждан Южного Судана и ограничивает выдачу виз для таких граждан на въезд в Штаты, решение вступает немедленно.
"Я принимаю меры по аннулированию всех виз, выданных владельцам паспортов Южного Судана, и ограничению их дальнейшей выдачи с целью предотвращения въезда в США. Решение вступает в силу немедленно в связи с неспособностью переходного правительства Южного Судана своевременно принять возвращенных репатриированных граждан", - говорится в публикации Рубио в соцсети X.
Южный Судан - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
В Южном Судане выдали ордер на арест первого вице-президента
27 марта, 03:58
Ранее силы безопасности, лояльные президенту Южного Судана Сальве Кииру, задержали двух министров и ряд высокопоставленных военных чиновников, связанных с первым вице-президентом и возглавляемым им движением, дом самого Машара был окружен силами безопасности. Аресты вызвали обеспокоенность относительно перспектив мирного соглашения 2018 года, положившего конец пятилетнему гражданскому конфликту между силами, лояльными Кииру и Машару, в результате которой погибли около 400 тысяч человек.
Посольство США в Южном Судане опубликовало заявление, согласно которому посольства Канады, Германии, Нидерландов, Норвегии, Великобритании и США, а также делегация ЕС осуждают продолжающееся насилие в штате Верхний Нил и обеспокоены сообщениями о задержаниях высокопоставленных должностных лиц без предъявления обвинений. Страны призвали власти Южного Судана к началу диалога для разрешения конфликта и выразили готовность выступить посредниками.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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18 марта, 04:01
 
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