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Жителя Омской области заподозрили в убийстве четырехлетнего мальчика

Жителя Омской области заподозрили в убийстве четырехлетнего мальчика - РИА Новости, 06.04.2025

Жителя Омской области заподозрили в убийстве четырехлетнего мальчика

Жителя Омской области подозревают в убийстве 4-летнего мальчика и избиении дочек сожительницы, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T19:18:00+03:00

2025-04-06T19:18:00+03:00

2025-04-06T19:18:00+03:00

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ОМСК, 6 апр - РИА Новости. Жителя Омской области подозревают в убийстве 4-летнего мальчика и избиении дочек сожительницы, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ. По версии следствия, 5 апреля около 22.00 33-летний житель села Волчанка Москаленкого района Омской области умышленно нанес множество ударов руками и ногами малолетнему сыну своей сожительницы. От полученных травм мальчик скончался на месте. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, многодетная мать поехала рожать, в это время подозреваемый избил ребёнка до смерти, а также нанес множество травм сестрам-близнецам. Девочки госпитализированы. "Также установлено, что ранее подозреваемый систематически наносил телесные повреждения руками, ногами и ремнем троим малолетним детям сожительницы, причиняя им физические и психические страдания и мучения", - пояснили в пресс-службе. В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что мать мальчика состоит на учете и неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Мужчина задержан, он признал вину. Свои действия он пояснил тем, что телесные повреждения детям причинял с целью воспитания в отсутствии сожительницы. Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство малолетнего", "истязание", а также "халатность, повлекшая смерть человека". Ход расследования уголовных дел прокуратура Омской области поставила на контроль.

https://ria.ru/20250406/podrostok-2009655799.html

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происшествия, омская область, россия