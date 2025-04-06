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Жителя Омской области заподозрили в убийстве четырехлетнего мальчика - РИА Новости, 06.04.2025
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19:18 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/ubiystvo-2009676316.html
Жителя Омской области заподозрили в убийстве четырехлетнего мальчика
Жителя Омской области заподозрили в убийстве четырехлетнего мальчика - РИА Новости, 06.04.2025
Жителя Омской области заподозрили в убийстве четырехлетнего мальчика
Жителя Омской области подозревают в убийстве 4-летнего мальчика и избиении дочек сожительницы, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T19:18:00+03:00
2025-04-06T19:18:00+03:00
происшествия
омская область
россия
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ОМСК, 6 апр - РИА Новости. Жителя Омской области подозревают в убийстве 4-летнего мальчика и избиении дочек сожительницы, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ. По версии следствия, 5 апреля около 22.00 33-летний житель села Волчанка Москаленкого района Омской области умышленно нанес множество ударов руками и ногами малолетнему сыну своей сожительницы. От полученных травм мальчик скончался на месте. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, многодетная мать поехала рожать, в это время подозреваемый избил ребёнка до смерти, а также нанес множество травм сестрам-близнецам. Девочки госпитализированы. "Также установлено, что ранее подозреваемый систематически наносил телесные повреждения руками, ногами и ремнем троим малолетним детям сожительницы, причиняя им физические и психические страдания и мучения", - пояснили в пресс-службе. В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что мать мальчика состоит на учете и неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Мужчина задержан, он признал вину. Свои действия он пояснил тем, что телесные повреждения детям причинял с целью воспитания в отсутствии сожительницы. Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство малолетнего", "истязание", а также "халатность, повлекшая смерть человека". Ход расследования уголовных дел прокуратура Омской области поставила на контроль.
https://ria.ru/20250406/podrostok-2009655799.html
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происшествия, омская область, россия
Происшествия, Омская область, Россия
Жителя Омской области заподозрили в убийстве четырехлетнего мальчика

Жителя Омской области заподозрили в убийстве четырехлетнего сына сожительницы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ОМСК, 6 апр - РИА Новости. Жителя Омской области подозревают в убийстве 4-летнего мальчика и избиении дочек сожительницы, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ.
По версии следствия, 5 апреля около 22.00 33-летний житель села Волчанка Москаленкого района Омской области умышленно нанес множество ударов руками и ногами малолетнему сыну своей сожительницы. От полученных травм мальчик скончался на месте. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, многодетная мать поехала рожать, в это время подозреваемый избил ребёнка до смерти, а также нанес множество травм сестрам-близнецам. Девочки госпитализированы.
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"Также установлено, что ранее подозреваемый систематически наносил телесные повреждения руками, ногами и ремнем троим малолетним детям сожительницы, причиняя им физические и психические страдания и мучения", - пояснили в пресс-службе.
В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что мать мальчика состоит на учете и неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Мужчина задержан, он признал вину. Свои действия он пояснил тем, что телесные повреждения детям причинял с целью воспитания в отсутствии сожительницы. Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство малолетнего", "истязание", а также "халатность, повлекшая смерть человека". Ход расследования уголовных дел прокуратура Омской области поставила на контроль.
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