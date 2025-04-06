https://ria.ru/20250406/turtsija-2009623935.html

Турция рассчитывает на участие Лаврова в форуме в Анталье, сообщил источник

Турция рассчитывает на участие Лаврова в форуме в Анталье, сообщил источник - РИА Новости, 06.04.2025

Турция рассчитывает на участие Лаврова в форуме в Анталье, сообщил источник

Анкара рассчитывает на участие главы МИД РФ Сергея Лаврова в Дипломатическом форуме 11-13 апреля в Анталье, сообщил РИА Новости дипломатический источник в... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T11:55:00+03:00

2025-04-06T11:55:00+03:00

2025-04-06T11:58:00+03:00

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АНКАРА, 6 апр – РИА Новости. Анкара рассчитывает на участие главы МИД РФ Сергея Лаврова в Дипломатическом форуме 11-13 апреля в Анталье, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Четвертый Дипломатический форум пройдет 11-13 апреля в конгресс-центре NEST в туристическом районе Белек под патронажем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и при поддержке министерства иностранных дел Турции. Тема этого года "Возвращение дипломатии в раздробленный мир". Мероприятие объединит участников со всего мира для разработки стратегий, направленных на превращение дипломатии в ключевой инструмент мира и сотрудничества. "Ожидаем участия", - заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о вероятности участия главы российского внешнеполитического ведомства на форуме в Анталье.

https://ria.ru/20250226/siriya-2001832187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, анталья (провинция), турция, анкара (провинция), сергей лавров, реджеп тайип эрдоган