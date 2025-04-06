https://ria.ru/20250406/turtsija-2009623935.html
Турция рассчитывает на участие Лаврова в форуме в Анталье, сообщил источник
Турция рассчитывает на участие Лаврова в форуме в Анталье, сообщил источник - РИА Новости, 06.04.2025
Турция рассчитывает на участие Лаврова в форуме в Анталье, сообщил источник
Анкара рассчитывает на участие главы МИД РФ Сергея Лаврова в Дипломатическом форуме 11-13 апреля в Анталье, сообщил РИА Новости дипломатический источник в... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T11:55:00+03:00
2025-04-06T11:55:00+03:00
2025-04-06T11:58:00+03:00
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анталья (провинция)
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сергей лавров
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 6 апр – РИА Новости. Анкара рассчитывает на участие главы МИД РФ Сергея Лаврова в Дипломатическом форуме 11-13 апреля в Анталье, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Четвертый Дипломатический форум пройдет 11-13 апреля в конгресс-центре NEST в туристическом районе Белек под патронажем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и при поддержке министерства иностранных дел Турции. Тема этого года "Возвращение дипломатии в раздробленный мир". Мероприятие объединит участников со всего мира для разработки стратегий, направленных на превращение дипломатии в ключевой инструмент мира и сотрудничества. "Ожидаем участия", - заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о вероятности участия главы российского внешнеполитического ведомства на форуме в Анталье.
https://ria.ru/20250226/siriya-2001832187.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анталья (провинция), турция, анкара (провинция), сергей лавров, реджеп тайип эрдоган
В мире, Анталья (провинция), Турция, Анкара (провинция), Сергей Лавров, Реджеп Тайип Эрдоган
Турция рассчитывает на участие Лаврова в форуме в Анталье, сообщил источник
Турция рассчитывает на участие Лаврова в Дипломатическом форуме 11-13 апреля