https://ria.ru/20250406/syn-2009654783.html

Жителя Подмосковья задержали по подозрению в сексуальном насилии над сыном

Жителя Подмосковья задержали по подозрению в сексуальном насилии над сыном - РИА Новости, 06.04.2025

Жителя Подмосковья задержали по подозрению в сексуальном насилии над сыном

Мужчина в подмосковном Солнечногорске задержан по подозрению в половой связи со своим несовершеннолетним приемным сыном, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T15:50:00+03:00

2025-04-06T15:50:00+03:00

2025-04-06T15:50:00+03:00

происшествия

солнечногорск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мужчина в подмосковном Солнечногорске задержан по подозрению в половой связи со своим несовершеннолетним приемным сыном, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, мужчина в подмосковном Солнечногорске вступал в половую связь с несовершеннолетним приемным сыном. "Расследуется уголовное дело по статье 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), мужчина задержан", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по области.

https://ria.ru/20250404/nasilie-2009285686.html

солнечногорск

россия

московская область (подмосковье)

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2025

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происшествия, солнечногорск, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)