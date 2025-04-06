https://ria.ru/20250406/syn-2009654783.html
Жителя Подмосковья задержали по подозрению в сексуальном насилии над сыном
Жителя Подмосковья задержали по подозрению в сексуальном насилии над сыном - РИА Новости, 06.04.2025
Жителя Подмосковья задержали по подозрению в сексуальном насилии над сыном
Мужчина в подмосковном Солнечногорске задержан по подозрению в половой связи со своим несовершеннолетним приемным сыном, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T15:50:00+03:00
2025-04-06T15:50:00+03:00
2025-04-06T15:50:00+03:00
происшествия
солнечногорск
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мужчина в подмосковном Солнечногорске задержан по подозрению в половой связи со своим несовершеннолетним приемным сыном, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, мужчина в подмосковном Солнечногорске вступал в половую связь с несовершеннолетним приемным сыном. "Расследуется уголовное дело по статье 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), мужчина задержан", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по области.
https://ria.ru/20250404/nasilie-2009285686.html
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происшествия, солнечногорск, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Солнечногорск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
Жителя Подмосковья задержали по подозрению в сексуальном насилии над сыном
В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в половой связи с приемным сыном