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Жителя Подмосковья задержали по подозрению в сексуальном насилии над сыном - РИА Новости, 06.04.2025
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15:50 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/syn-2009654783.html
Жителя Подмосковья задержали по подозрению в сексуальном насилии над сыном
Жителя Подмосковья задержали по подозрению в сексуальном насилии над сыном - РИА Новости, 06.04.2025
Жителя Подмосковья задержали по подозрению в сексуальном насилии над сыном
Мужчина в подмосковном Солнечногорске задержан по подозрению в половой связи со своим несовершеннолетним приемным сыном, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T15:50:00+03:00
2025-04-06T15:50:00+03:00
происшествия
солнечногорск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мужчина в подмосковном Солнечногорске задержан по подозрению в половой связи со своим несовершеннолетним приемным сыном, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, мужчина в подмосковном Солнечногорске вступал в половую связь с несовершеннолетним приемным сыном. "Расследуется уголовное дело по статье 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), мужчина задержан", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по области.
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солнечногорск
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, солнечногорск, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Солнечногорск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
Жителя Подмосковья задержали по подозрению в сексуальном насилии над сыном

В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в половой связи с приемным сыном

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мужчина в подмосковном Солнечногорске задержан по подозрению в половой связи со своим несовершеннолетним приемным сыном, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника, мужчина в подмосковном Солнечногорске вступал в половую связь с несовершеннолетним приемным сыном.
"Расследуется уголовное дело по статье 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), мужчина задержан", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по области.
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ПроисшествияСолнечногорскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)
 
 
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