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В Дмитровском районе завершают строительство делового центра - РИА Новости, 06.04.2025
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10:50 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/stroitelstvo-2009557400.html
В Дмитровском районе завершают строительство делового центра
В Дмитровском районе завершают строительство делового центра - РИА Новости, 06.04.2025
В Дмитровском районе завершают строительство делового центра
На севере Москвы в Дмитровском районе заканчиваются работы по возведению офисного центра площадью свыше 37 тысяч "квадратов", рассказал министр правительства... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T10:50:00+03:00
2025-04-06T10:50:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. На севере Москвы в Дмитровском районе заканчиваются работы по возведению офисного центра площадью свыше 37 тысяч "квадратов", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Офисно-деловой комплекс будет состоять из трех зданий высотой от 11 до 14 этажей. Он находится на улице Лобненской."На первом этаже первого здания разместится необходимая инфраструктура для сотрудников, на остальных этажах – офисы. Во втором корпусе часть помещений предназначена для временного проживания сотрудников представительств иногородних компаний в Москве. Остальное отведут под офисы. В третьем строении запроектирован фитнес-клуб", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Кроме того, на первом этаже первого здания подготовлены помещения для занятий йогой и для салона красоты. На подземном этаже обустроен паркинг на 147 машино-мест, туда можно попасть через второй и третий корпус.Территорию вокруг офисного центра благоустроят. У второго и третьего корпусов установят навесы, под которыми поставят скамейки и разобьют цветники.
https://ria.ru/20250405/renovatsiya-2009453432.html
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
В Дмитровском районе завершают строительство делового центра

На севере Москвы завершают строительство офисного комплекса

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. На севере Москвы в Дмитровском районе заканчиваются работы по возведению офисного центра площадью свыше 37 тысяч "квадратов", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Офисно-деловой комплекс будет состоять из трех зданий высотой от 11 до 14 этажей. Он находится на улице Лобненской.
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
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"На первом этаже первого здания разместится необходимая инфраструктура для сотрудников, на остальных этажах – офисы. Во втором корпусе часть помещений предназначена для временного проживания сотрудников представительств иногородних компаний в Москве. Остальное отведут под офисы. В третьем строении запроектирован фитнес-клуб", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Кроме того, на первом этаже первого здания подготовлены помещения для занятий йогой и для салона красоты. На подземном этаже обустроен паркинг на 147 машино-мест, туда можно попасть через второй и третий корпус.
Территорию вокруг офисного центра благоустроят. У второго и третьего корпусов установят навесы, под которыми поставят скамейки и разобьют цветники.
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