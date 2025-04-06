https://ria.ru/20250406/stroitelstvo-2009557400.html
В Дмитровском районе завершают строительство делового центра
В Дмитровском районе завершают строительство делового центра - РИА Новости, 06.04.2025
В Дмитровском районе завершают строительство делового центра
На севере Москвы в Дмитровском районе заканчиваются работы по возведению офисного центра площадью свыше 37 тысяч "квадратов", рассказал министр правительства... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T10:50:00+03:00
2025-04-06T10:50:00+03:00
2025-04-06T10:50:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. На севере Москвы в Дмитровском районе заканчиваются работы по возведению офисного центра площадью свыше 37 тысяч "квадратов", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Офисно-деловой комплекс будет состоять из трех зданий высотой от 11 до 14 этажей. Он находится на улице Лобненской."На первом этаже первого здания разместится необходимая инфраструктура для сотрудников, на остальных этажах – офисы. Во втором корпусе часть помещений предназначена для временного проживания сотрудников представительств иногородних компаний в Москве. Остальное отведут под офисы. В третьем строении запроектирован фитнес-клуб", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Кроме того, на первом этаже первого здания подготовлены помещения для занятий йогой и для салона красоты. На подземном этаже обустроен паркинг на 147 машино-мест, туда можно попасть через второй и третий корпус.Территорию вокруг офисного центра благоустроят. У второго и третьего корпусов установят навесы, под которыми поставят скамейки и разобьют цветники.
https://ria.ru/20250405/renovatsiya-2009453432.html
https://ria.ru/20250404/moskva-2009322071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
В Дмитровском районе завершают строительство делового центра
На севере Москвы завершают строительство офисного комплекса
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. На севере Москвы в Дмитровском районе заканчиваются работы по возведению офисного центра площадью свыше 37 тысяч "квадратов", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Офисно-деловой комплекс будет состоять из трех зданий высотой от 11 до 14 этажей. Он находится на улице Лобненской.
"На первом этаже первого здания разместится необходимая инфраструктура для сотрудников, на остальных этажах – офисы. Во втором корпусе часть помещений предназначена для временного проживания сотрудников представительств иногородних компаний в Москве. Остальное отведут под офисы. В третьем строении запроектирован фитнес-клуб", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Кроме того, на первом этаже первого здания подготовлены помещения для занятий йогой и для салона красоты. На подземном этаже обустроен паркинг на 147 машино-мест, туда можно попасть через второй и третий корпус.
Территорию вокруг офисного центра благоустроят. У второго и третьего корпусов установят навесы, под которыми поставят скамейки и разобьют цветники.