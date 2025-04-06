https://ria.ru/20250406/stroitelstvo-2009557400.html

В Дмитровском районе завершают строительство делового центра

В Дмитровском районе завершают строительство делового центра - РИА Новости, 06.04.2025

В Дмитровском районе завершают строительство делового центра

На севере Москвы в Дмитровском районе заканчиваются работы по возведению офисного центра площадью свыше 37 тысяч "квадратов", рассказал министр правительства... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T10:50:00+03:00

2025-04-06T10:50:00+03:00

2025-04-06T10:50:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. На севере Москвы в Дмитровском районе заканчиваются работы по возведению офисного центра площадью свыше 37 тысяч "квадратов", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Офисно-деловой комплекс будет состоять из трех зданий высотой от 11 до 14 этажей. Он находится на улице Лобненской."На первом этаже первого здания разместится необходимая инфраструктура для сотрудников, на остальных этажах – офисы. Во втором корпусе часть помещений предназначена для временного проживания сотрудников представительств иногородних компаний в Москве. Остальное отведут под офисы. В третьем строении запроектирован фитнес-клуб", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Кроме того, на первом этаже первого здания подготовлены помещения для занятий йогой и для салона красоты. На подземном этаже обустроен паркинг на 147 машино-мест, туда можно попасть через второй и третий корпус.Территорию вокруг офисного центра благоустроят. У второго и третьего корпусов установят навесы, под которыми поставят скамейки и разобьют цветники.

https://ria.ru/20250405/renovatsiya-2009453432.html

https://ria.ru/20250404/moskva-2009322071.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы