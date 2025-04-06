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США не будут откладывать введение пошлин в действие - РИА Новости, 06.04.2025
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17:45 06.04.2025 (обновлено: 18:14 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/ssha-2009667423.html
США не будут откладывать введение пошлин в действие
США не будут откладывать введение пошлин в действие - РИА Новости, 06.04.2025
США не будут откладывать введение пошлин в действие
США не будут откладывать введение в действие пошлин, несмотря на намерение ряда партнеров провести переговоры по этой теме, заявил в воскресенье министр... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T17:45:00+03:00
2025-04-06T18:14:00+03:00
сша
в мире
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США не будут откладывать введение в действие пошлин, несмотря на намерение ряда партнеров провести переговоры по этой теме, заявил в воскресенье министр торговли США Говард Латник.Директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC в воскресенье заявил, что более 50 стран уже обратились к администрации США для переговоров по урегулированию вводимых пошлин."Нет никакой отсрочки. Определенно они с нами на дни и недели, это очевидно. Президенту (США Дональду Трампу - ред.) нужно перезагрузить мировую торговлю: у всех есть торговый профицит, а у нас - торговый дефицит", - заявил Латник в интервью телеканалу CBS в ответ на вопрос о том, рассматривает ли Трамп возможность отложить введение пошлин в действие.В среду Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из 185 стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
https://ria.ru/20250406/poshliny-2009659200.html
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сша, в мире, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
США, В мире, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
США не будут откладывать введение пошлин в действие

Министр торговли США заявил, что страна не будет откладывать введение пошлин

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США не будут откладывать введение в действие пошлин, несмотря на намерение ряда партнеров провести переговоры по этой теме, заявил в воскресенье министр торговли США Говард Латник.
Директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC в воскресенье заявил, что более 50 стран уже обратились к администрации США для переговоров по урегулированию вводимых пошлин.
Журналисты у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
В Белом доме объяснили, почему Россия не попала под новые пошлины США
Вчера, 16:21
"Нет никакой отсрочки. Определенно они с нами на дни и недели, это очевидно. Президенту (США Дональду Трампу - ред.) нужно перезагрузить мировую торговлю: у всех есть торговый профицит, а у нас - торговый дефицит", - заявил Латник в интервью телеканалу CBS в ответ на вопрос о том, рассматривает ли Трамп возможность отложить введение пошлин в действие.
В среду Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из 185 стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Более 50 стран пытаются договориться с США о пошлинах, заявил Белый дом
Вчера, 16:53
 
СШАВ миреДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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