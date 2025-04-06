Спецоперация, 6 апреля: ВСУ семь раз атаковали российские энергообъекты
Боевая работа расчета 120мм миномета. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. За прошедшие сутки ВСУ совершили 7 атак на объекты российской энергетической инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ.
Атаки были совершены на объекты в Крыму, Брянской, Ростовской и Воронежской областях.
По данным Минобороны РФ, с момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности по прекращению с 18 марта ударов по российской энергетической инфраструктуре на деле ВСУ даже на сутки не прекращали подобных атак.
ВСУ за сутки потеряли до 1135 военнослужащих на разных направлениях, заявили в Минобороны РФ.
На курском направлении за сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, следует из сводки военного ведомства.
ВСУ перебросили элитные подразделения БПЛА в Сумы
ВСУ перебросили элитные подразделения БПЛА в Сумскую область, чтобы попытаться удержать село Гуево в Курской области, за которое идут бои, рассказал РИА Новости источник в 30-м мотострелковом полку 72-й дивизии группировки войск "Север".
"После того, как наши бойцы освободили большую часть населенного пункта Гуево, враг перебросил элитные подразделения БПЛА в этот населенный пункт. "Птичек" (беспилотников - ред.) стало больше в несколько раз. Они пытаются отрезать (силы РФ - ред.), оставить штурмовиков без снабжения. Бьют по всем, кто оказывается на открытом месте. Атакуют как военных, так и гражданских, которые остались в селе", - сказал источник.
Источник отметил, что подразделения БПЛА ВСУ были переброшены с белгородского участка фронта, где они атакуют уже две недели. Использование большого количества БПЛА, по словам источника, говорит о том, что украинское командование не желает оставлять боевые позиции в районе Гуево и пытается любой ценой сохранить контроль над частью территории Курской области.
Ранее в воскресенье в Минобороны РФ сообщали, что российская группировка войск "Север" освободила населенный пункт Басовка в Сумской области Украины. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня Курской области.
Удар в Сумах по ВСУ
Ударом в Сумах поражена группа украинских военных с бронетехникой, готовившаяся к выходу в Курскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Сумы... Известно, что накрыли небольшую группу с бронетехникой, которые на окраине города подготавливались к выходу в Курскую область", - сказал Лебедев.