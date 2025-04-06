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Спецоперация, 6 апреля: ВСУ семь раз атаковали российские энергообъекты - РИА Новости, 06.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:04 06.04.2025 (обновлено: 19:05 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/spetsoperatsiya-2009674882.html
Спецоперация, 6 апреля: ВСУ семь раз атаковали российские энергообъекты
Спецоперация, 6 апреля: ВСУ семь раз атаковали российские энергообъекты - РИА Новости, 06.04.2025
Спецоперация, 6 апреля: ВСУ семь раз атаковали российские энергообъекты
За прошедшие сутки ВСУ совершили 7 атак на объекты российской энергетической инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T19:04:00+03:00
2025-04-06T19:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сумская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. За прошедшие сутки ВСУ совершили 7 атак на объекты российской энергетической инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ. Атаки были совершены на объекты в Крыму, Брянской, Ростовской и Воронежской областях. По данным Минобороны РФ, с момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности по прекращению с 18 марта ударов по российской энергетической инфраструктуре на деле ВСУ даже на сутки не прекращали подобных атак. ВСУ за сутки потеряли до 1135 военнослужащих на разных направлениях, заявили в Минобороны РФ. На курском направлении за сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, следует из сводки военного ведомства. ВСУ перебросили элитные подразделения БПЛА в СумыВСУ перебросили элитные подразделения БПЛА в Сумскую область, чтобы попытаться удержать село Гуево в Курской области, за которое идут бои, рассказал РИА Новости источник в 30-м мотострелковом полку 72-й дивизии группировки войск "Север". "После того, как наши бойцы освободили большую часть населенного пункта Гуево, враг перебросил элитные подразделения БПЛА в этот населенный пункт. "Птичек" (беспилотников - ред.) стало больше в несколько раз. Они пытаются отрезать (силы РФ - ред.), оставить штурмовиков без снабжения. Бьют по всем, кто оказывается на открытом месте. Атакуют как военных, так и гражданских, которые остались в селе", - сказал источник. Источник отметил, что подразделения БПЛА ВСУ были переброшены с белгородского участка фронта, где они атакуют уже две недели. Использование большого количества БПЛА, по словам источника, говорит о том, что украинское командование не желает оставлять боевые позиции в районе Гуево и пытается любой ценой сохранить контроль над частью территории Курской области. Ранее в воскресенье в Минобороны РФ сообщали, что российская группировка войск "Север" освободила населенный пункт Басовка в Сумской области Украины. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня Курской области. Удар в Сумах по ВСУУдаром в Сумах поражена группа украинских военных с бронетехникой, готовившаяся к выходу в Курскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Сумы... Известно, что накрыли небольшую группу с бронетехникой, которые на окраине города подготавливались к выходу в Курскую область", - сказал Лебедев.
https://ria.ru/20250406/vsu-2009670561.html
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россия, курская область, сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Сумская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина

Спецоперация, 6 апреля: ВСУ семь раз атаковали российские энергообъекты

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 120мм миномета
Боевая работа расчета 120мм миномета - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета 120мм миномета. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. За прошедшие сутки ВСУ совершили 7 атак на объекты российской энергетической инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ.
Атаки были совершены на объекты в Крыму, Брянской, Ростовской и Воронежской областях.
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По данным Минобороны РФ, с момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности по прекращению с 18 марта ударов по российской энергетической инфраструктуре на деле ВСУ даже на сутки не прекращали подобных атак.
ВСУ за сутки потеряли до 1135 военнослужащих на разных направлениях, заявили в Минобороны РФ.
На курском направлении за сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, следует из сводки военного ведомства.

ВСУ перебросили элитные подразделения БПЛА в Сумы

ВСУ перебросили элитные подразделения БПЛА в Сумскую область, чтобы попытаться удержать село Гуево в Курской области, за которое идут бои, рассказал РИА Новости источник в 30-м мотострелковом полку 72-й дивизии группировки войск "Север".
"После того, как наши бойцы освободили большую часть населенного пункта Гуево, враг перебросил элитные подразделения БПЛА в этот населенный пункт. "Птичек" (беспилотников - ред.) стало больше в несколько раз. Они пытаются отрезать (силы РФ - ред.), оставить штурмовиков без снабжения. Бьют по всем, кто оказывается на открытом месте. Атакуют как военных, так и гражданских, которые остались в селе", - сказал источник.
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Источник отметил, что подразделения БПЛА ВСУ были переброшены с белгородского участка фронта, где они атакуют уже две недели. Использование большого количества БПЛА, по словам источника, говорит о том, что украинское командование не желает оставлять боевые позиции в районе Гуево и пытается любой ценой сохранить контроль над частью территории Курской области.
Ранее в воскресенье в Минобороны РФ сообщали, что российская группировка войск "Север" освободила населенный пункт Басовка в Сумской области Украины. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня Курской области.

Удар в Сумах по ВСУ

Ударом в Сумах поражена группа украинских военных с бронетехникой, готовившаяся к выходу в Курскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Сумы... Известно, что накрыли небольшую группу с бронетехникой, которые на окраине города подготавливались к выходу в Курскую область", - сказал Лебедев.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСумская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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