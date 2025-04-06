https://ria.ru/20250406/spetsoperatsiya-2009076773.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.04.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.04.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.04.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T16:20:00+03:00

2025-04-06T16:20:00+03:00

2025-04-06T16:20:00+03:00

инфографика

спецоперация

украина

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 6 апреля 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения поразили 142 района скопления живой силы и техники противника, а также инфраструктуру военного аэродрома, места ремонта и обслуживания западной техники, предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, пункты управления беспилотными летательными аппаратами. Средства ПВО сбили 100 дронов и управляемая авиационная бомба JDAM.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. В ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Басовка Сумской области. Украинская армия потеряла на этом направлении более 170 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 660 самолетов, 283 вертолета, 50 082 беспилотника, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 701 танк и других бронемашин, 1 534 реактивные системы залпового огня, 23 276 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 714 единиц автомобильной техники.

украина

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

спецоперация, украина, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия