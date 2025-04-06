https://ria.ru/20250406/spetsialisty-2009605880.html

Специалистов из России могут привлечь к работам на АЭС "Пакш"

Специалистов из России могут привлечь к работам на АЭС "Пакш" - РИА Новости, 06.04.2025

Специалистов из России могут привлечь к работам на АЭС "Пакш"

Специалисты из России могут принять участие в работах по продлению сроков службы четырех действующих блоков АЭС "Пакш" в Венгрии до середины 2050-х годов,... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T09:27:00+03:00

2025-04-06T09:27:00+03:00

2025-04-06T09:27:00+03:00

ядерные технологии

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аэс "пакш"

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БУДАПЕШТ, 6 апр - РИА Новости. Специалисты из России могут принять участие в работах по продлению сроков службы четырех действующих блоков АЭС "Пакш" в Венгрии до середины 2050-х годов, заявил РИА Новости руководитель кабинета генерального директора электростанции Пал Ковач. По его словам, специалисты электростанции уже подготовили отчет об экологии и отправили его в венгерский надзорный орган. Затем последуют слушания в Евросоюзе, которые продлятся примерно год-полтора, в ходе них соседние страны, а также организации, занимающиеся охраной окружающей среды, смогут задавать Венгрии свои вопросы, после чего будет выдана лицензия на продление сроков службы блоков, сообщил Ковач. "В оценке (состояния реакторов - ред.) российские специалисты пока не участвуют, но в работах по продлению, надеемся, будут. Есть вопросы, особенно связанные с устареванием основного металла реактора, где Россия передовая. В России уже есть реакторы, работающие более 50 лет. Тогда на основе их данных мы сможем представить надзору обоснование, как проходит устаревание основного металла через 50-60 лет под действием температуры, давления и радиационной среды", - сказал собеседник агентства. В декабре 2022 года парламент Венгрии одобрил законопроект о продлении сроков эксплуатации четырех действующих энергоблоков АЭС "Пакш". Четыре блока мощностью 500 мегаватт были построены в период с 1982 по 1987 год, а 30-летний срок эксплуатации был продлен на 20 лет между 2012 и 2017 годами, поэтому в период с 2032 по 2037 год их пришлось бы отключить. Продление срока эксплуатации действующих энергоблоков АЭС – общемировая практика. Сохранение существующего парка реакторных установок позволяет использовать имеющийся ресурс времени для подготовки к строительству и вводу в эксплуатацию новых мощностей. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.

https://ria.ru/20241231/paksh-2-1992138583.html

https://ria.ru/20250327/vengriya-2007776927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

венгрия, россия, будапешт, аэс "пакш", аэс "пакш-2"