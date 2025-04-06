https://ria.ru/20250406/siriya-2009669966.html
Пермский край принял 50 беженцев из Сирии
Пермский край принял 50 беженцев из Сирии - РИА Новости, 06.04.2025
Пермский край принял 50 беженцев из Сирии
Пятьдесят беженцев из Сирии прибыли в Пермский край, для них подготовлен пункт временного размещения с питанием и медикаментами, вскоре приехавшим помогут с... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T18:16:00+03:00
2025-04-06T18:16:00+03:00
2025-04-06T18:16:00+03:00
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ПЕРМЬ, 6 апр - РИА Новости. Пятьдесят беженцев из Сирии прибыли в Пермский край, для них подготовлен пункт временного размещения с питанием и медикаментами, вскоре приехавшим помогут с трудоустройством, сообщает реготделение партии "Единая Россия". "В Пермский край прибыли 50 эвакуированных граждан из Сирийской Арабской Республики", - указано в Telegram-канале регионального отделения партии "Единая Россия". Беженцев на железнодорожном вокзале в Перми встретили представители "Молодой Гвардии" и активисты партии "Единая Россия", они помогли гостям с разгрузкой вещей. Для эвакуированных подготовлен пункт временного размещения с питанием и медикаментами. Вскоре прибывшим окажут содействие в трудоустройстве и устройстве детей в школы и детсады.
https://ria.ru/20250403/sirija-2009169533.html
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общество, пермский край, сирия, пермь, единая россия, молодая гвардия , россия
Общество, Пермский край, Сирия, Пермь, Единая Россия, Молодая гвардия , Россия
Пермский край принял 50 беженцев из Сирии
В Пермский край прибыли 50 беженцев из Сирии, им помогут с трудоустройством