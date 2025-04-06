https://ria.ru/20250406/simonyan-2009697665.html

Колокольцев поздравил Симоньян с юбилеем

Колокольцев поздравил Симоньян с юбилеем - РИА Новости, 06.04.2025

Колокольцев поздравил Симоньян с юбилеем

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поздравил главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян с днем РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T21:31:00+03:00

2025-04-06T21:31:00+03:00

2025-04-06T21:31:00+03:00

россия

маргарита симоньян

ирина волк

владимир колокольцев

миа "россия сегодня"

телеканал rt

риа новости

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поздравил главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян с днем рождения, отметив, что она вносит весомый вклад в формирование медиапространства страны. "Уважаемая Маргарита Симоновна! Поздравляю с юбилеем! Человек, без которого сложно представить современную журналистику, Вы вносите весомый вклад в формирование медиапространства страны и отражение внешних информационных угроз. Ежедневно под Вашим началом сотрудники ведущих российских масс-медиа проделывают большую, востребованную временем работу - дают исчерпывающую картину происходящего в стране и мире", - говорится в поздравлении Колокольцева, которое он отправил Симоньян. Кроме того, официальный представитель МВД России Ирина Волк также поздравила Симоньян в своем Telegram-канале. "Сегодня я с огромной любовью поздравляю красивую, хрупкую, удивительную женщину с днем рождения! Маргарита, дорогая моя, пусть сбываются самые сокровенные мечты, а вера и надежда не покидают твое сердце. Пусть лучи счастья озаряют дом, а поддержка близких и друзей будет опорой во всех начинаниях", - написала Волк.

https://ria.ru/20250406/kirill-2009643734.html

https://ria.ru/20250406/simonyan-2009644210.html

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