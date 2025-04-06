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Колокольцев поздравил Симоньян с юбилеем - РИА Новости, 06.04.2025
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21:31 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/simonyan-2009697665.html
Колокольцев поздравил Симоньян с юбилеем
Колокольцев поздравил Симоньян с юбилеем - РИА Новости, 06.04.2025
Колокольцев поздравил Симоньян с юбилеем
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поздравил главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян с днем РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T21:31:00+03:00
2025-04-06T21:31:00+03:00
россия
маргарита симоньян
ирина волк
владимир колокольцев
миа "россия сегодня"
телеканал rt
риа новости
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поздравил главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян с днем рождения, отметив, что она вносит весомый вклад в формирование медиапространства страны. "Уважаемая Маргарита Симоновна! Поздравляю с юбилеем! Человек, без которого сложно представить современную журналистику, Вы вносите весомый вклад в формирование медиапространства страны и отражение внешних информационных угроз. Ежедневно под Вашим началом сотрудники ведущих российских масс-медиа проделывают большую, востребованную временем работу - дают исчерпывающую картину происходящего в стране и мире", - говорится в поздравлении Колокольцева, которое он отправил Симоньян. Кроме того, официальный представитель МВД России Ирина Волк также поздравила Симоньян в своем Telegram-канале. "Сегодня я с огромной любовью поздравляю красивую, хрупкую, удивительную женщину с днем рождения! Маргарита, дорогая моя, пусть сбываются самые сокровенные мечты, а вера и надежда не покидают твое сердце. Пусть лучи счастья озаряют дом, а поддержка близких и друзей будет опорой во всех начинаниях", - написала Волк.
https://ria.ru/20250406/kirill-2009643734.html
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Новости
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РИА Новости
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5
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96
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россия, маргарита симоньян, ирина волк, владимир колокольцев, миа "россия сегодня", телеканал rt, риа новости, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Маргарита Симоньян, Ирина Волк, Владимир Колокольцев, МИА "Россия сегодня", Телеканал RT, РИА Новости, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Колокольцев поздравил Симоньян с юбилеем

Колокольцев в своем поздравлении отметил вклад Симоньян в медиа в России

Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поздравил главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян с днем рождения, отметив, что она вносит весомый вклад в формирование медиапространства страны.
"Уважаемая Маргарита Симоновна! Поздравляю с юбилеем! Человек, без которого сложно представить современную журналистику, Вы вносите весомый вклад в формирование медиапространства страны и отражение внешних информационных угроз. Ежедневно под Вашим началом сотрудники ведущих российских масс-медиа проделывают большую, востребованную временем работу - дают исчерпывающую картину происходящего в стране и мире", - говорится в поздравлении Колокольцева, которое он отправил Симоньян.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
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Кроме того, официальный представитель МВД России Ирина Волк также поздравила Симоньян в своем Telegram-канале.
"Сегодня я с огромной любовью поздравляю красивую, хрупкую, удивительную женщину с днем рождения! Маргарита, дорогая моя, пусть сбываются самые сокровенные мечты, а вера и надежда не покидают твое сердце. Пусть лучи счастья озаряют дом, а поддержка близких и друзей будет опорой во всех начинаниях", - написала Волк.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
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РоссияМаргарита СимоньянИрина ВолкВладимир КолокольцевМИА "Россия сегодня"Телеканал RTРИА НовостиМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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