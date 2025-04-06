https://ria.ru/20250406/shvydkoy-2009668951.html

Россия открыта для сотрудничества с Арменией, заявил Швыдкой

Россия открыта для сотрудничества с Арменией, заявил Швыдкой - РИА Новости, 06.04.2025

Россия открыта для сотрудничества с Арменией, заявил Швыдкой

Россия открыта для сотрудничества с Арменией и готова ко всему, к чему готова армянская сторона, заявил журналистам в Ереване спецпредставитель президента РФ по РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T18:06:00+03:00

2025-04-06T18:06:00+03:00

2025-04-06T18:06:00+03:00

культура

россия

армения

ереван

михаил швыдкой

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ЕРЕВАН, 6 апр - РИА Новости. Россия открыта для сотрудничества с Арменией и готова ко всему, к чему готова армянская сторона, заявил журналистам в Ереване спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Я буду завтра и послезавтра встречаться с разными руководителями разных ведомств - и министерства иностранных дел, и министерства культуры, и правительства... Мы готовы на все, к чему готова армянская сторона. Вот, пожалуй, наш ответ. Все, к чему готова армянская страна, мы к этому готовы", - отметил Швыдкой. По его словам, речь, в частности, идёт о готовности развивать отношения в кинематографе, театральном, исполнительном искусствах, художественном образовании. "Это относится не только к культуре. Мы открыты для сотрудничества", - добавил Швыдкой.

https://ria.ru/20250404/erevan-2009416223.html

россия

армения

ереван

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, армения, ереван, михаил швыдкой