https://ria.ru/20250406/shvydkoy-2009668951.html
Россия открыта для сотрудничества с Арменией, заявил Швыдкой
Россия открыта для сотрудничества с Арменией, заявил Швыдкой - РИА Новости, 06.04.2025
Россия открыта для сотрудничества с Арменией, заявил Швыдкой
Россия открыта для сотрудничества с Арменией и готова ко всему, к чему готова армянская сторона, заявил журналистам в Ереване спецпредставитель президента РФ по РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T18:06:00+03:00
2025-04-06T18:06:00+03:00
2025-04-06T18:06:00+03:00
культура
россия
армения
ереван
михаил швыдкой
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ЕРЕВАН, 6 апр - РИА Новости. Россия открыта для сотрудничества с Арменией и готова ко всему, к чему готова армянская сторона, заявил журналистам в Ереване спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Я буду завтра и послезавтра встречаться с разными руководителями разных ведомств - и министерства иностранных дел, и министерства культуры, и правительства... Мы готовы на все, к чему готова армянская сторона. Вот, пожалуй, наш ответ. Все, к чему готова армянская страна, мы к этому готовы", - отметил Швыдкой. По его словам, речь, в частности, идёт о готовности развивать отношения в кинематографе, театральном, исполнительном искусствах, художественном образовании. "Это относится не только к культуре. Мы открыты для сотрудничества", - добавил Швыдкой.
https://ria.ru/20250404/erevan-2009416223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, ереван, михаил швыдкой
Культура, Россия, Армения, Ереван, Михаил Швыдкой
Россия открыта для сотрудничества с Арменией, заявил Швыдкой
Швыдкой: РФ готова сотрудничать с Арменией, это относится не только к культуре