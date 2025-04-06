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"Север" нанес огневое поражение бригадам ВСУ в Сумской области
"Север" нанес огневое поражение бригадам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 06.04.2025
"Север" нанес огневое поражение бригадам ВСУ в Сумской области
ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в воскресенье министерство... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T13:18:00+03:00
2025-04-06T13:18:00+03:00
2025-04-06T13:31:00+03:00
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Петрушевка, Турья, Марьино, Угроеды, Проходы, Шевченково и Миропольское Сумской области. Потери противника составили до 65 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены склады боеприпасов и горючего", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сумская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины
"Север" нанес огневое поражение бригадам ВСУ в Сумской области
ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действия "Севера"