https://ria.ru/20250406/sever-2009633874.html

"Север" нанес огневое поражение бригадам ВСУ в Сумской области

"Север" нанес огневое поражение бригадам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 06.04.2025

"Север" нанес огневое поражение бригадам ВСУ в Сумской области

ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в воскресенье министерство... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T13:18:00+03:00

2025-04-06T13:18:00+03:00

2025-04-06T13:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990979975_0:160:2922:1804_1920x0_80_0_0_c846ddb7c4ae1e422d4f95fb4477b6e6.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Петрушевка, Турья, Марьино, Угроеды, Проходы, Шевченково и Миропольское Сумской области. Потери противника составили до 65 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены склады боеприпасов и горючего", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250406/saldo-2009627579.html

сумская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сумская область, россия, вооруженные силы украины