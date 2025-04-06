https://ria.ru/20250406/saldo-2009627579.html

Сальдо обвинил Зеленского в срыве мирных инициатив по Украине

Сальдо обвинил Зеленского в срыве мирных инициатив по Украине - РИА Новости, 06.04.2025

Сальдо обвинил Зеленского в срыве мирных инициатив по Украине

Мирные инициативы президента США Дональда Трампа по Украине послушно срываются киевским режимом во главе с Владимиром Зеленским по указке глобалистов, заявил... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T12:31:00+03:00

2025-04-06T12:31:00+03:00

2025-04-06T12:31:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Мирные инициативы президента США Дональда Трампа по Украине послушно срываются киевским режимом во главе с Владимиром Зеленским по указке глобалистов, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Зеленский здесь - лишь марионетка нижнего уровня, беспрекословно выполняющая указания. И он будет послушно срывать все мирные инициативы. Тем более, что это и в его интересах — созданный им людоедский режим может существовать только в условиях войны", - сказал Сальдо агентству. По его словам, режиму Зеленского сегодня "война нужна как никогда". Сальдо подчеркнул, что мирным инициативам Трампа противостоят глобалисты — аморфный конгломерат наднациональной финансово-олигархической элиты, их ставленников в руководствах государств и международных организаций, марионеточных общественно-политических и правозащитных движений, глобальных медиакорпораций и их обслуги. "В США их называют "глубинным государством", а в Европе они представлены руководящими структурами ЕС, явно действующими вопреки интересам населения континента и отдельных стран", - сказал Сальдо. При этом, по его словам, Трамп — представитель влиятельных кругов, у которых другое видение глобального будущего. "Глобализация в навязываемом глобалистами деструктивном виде очевидно провалилась — её отвергают как массы простых людей, так и здравомыслящая часть западной элиты. Однако даже если США частично вышли из-под их влияния, большая часть Европы остаётся под контролем глобалистов и их ставленников, которые плюют на мнение европейцев и готовы ввергнуть Европу в войну, лишь бы не отказаться от призрачного мирового господства", - сказал губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250406/ukraina-2009593596.html

https://ria.ru/20250405/zelenskiy-2009527114.html

https://ria.ru/20250405/zelenskiy-2009488281.html

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