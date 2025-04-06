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Сальдо предложил создать санитарную зону у границ Херсонской области - РИА Новости, 06.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:19 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/saldo-2009613042.html
Сальдо предложил создать санитарную зону у границ Херсонской области
Сальдо предложил создать санитарную зону у границ Херсонской области - РИА Новости, 06.04.2025
Сальдо предложил создать санитарную зону у границ Херсонской области
Создание "санитарной зоны", которая бы позволила как можно дальше отбросить украинские войска от границ Херсонской области, стало бы мощным подспорьем, заявил... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T10:19:00+03:00
2025-04-06T10:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
украина
владимир сальдо
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Создание "санитарной зоны", которая бы позволила как можно дальше отбросить украинские войска от границ Херсонской области, стало бы мощным подспорьем, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Санитарная зона стала бы мощным подспорьем для нас. Идея сама по себе очень хорошая. Однако, следует исходить из реальных возможностей военных", - поделился Сальдо своим мнением с агентством. При этом губернатор подчеркнул, что в самой Украине нужно добиться запрета неофашистских движений, а также отсутствия притеснений русского языка и русских людей. "Ну и, конечно же, Украина не должна вступить в НАТО", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250405/stolitsa-2009539410.html
херсонская область
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херсонская область , россия, украина, владимир сальдо, нато
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Украина, Владимир Сальдо, НАТО
Сальдо предложил создать санитарную зону у границ Херсонской области

Сальдо: санитарная зона стала бы мощным подспорьем для Херсонской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Создание "санитарной зоны", которая бы позволила как можно дальше отбросить украинские войска от границ Херсонской области, стало бы мощным подспорьем, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
«
"Санитарная зона стала бы мощным подспорьем для нас. Идея сама по себе очень хорошая. Однако, следует исходить из реальных возможностей военных", - поделился Сальдо своим мнением с агентством.
При этом губернатор подчеркнул, что в самой Украине нужно добиться запрета неофашистских движений, а также отсутствия притеснений русского языка и русских людей.
"Ну и, конечно же, Украина не должна вступить в НАТО", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
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Вчера, 16:26
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияУкраинаВладимир СальдоНАТО
 
 
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