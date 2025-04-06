https://ria.ru/20250406/saldo-2009613042.html

Сальдо предложил создать санитарную зону у границ Херсонской области

Сальдо предложил создать санитарную зону у границ Херсонской области - РИА Новости, 06.04.2025

Сальдо предложил создать санитарную зону у границ Херсонской области

Создание "санитарной зоны", которая бы позволила как можно дальше отбросить украинские войска от границ Херсонской области, стало бы мощным подспорьем, заявил... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T10:19:00+03:00

2025-04-06T10:19:00+03:00

2025-04-06T10:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

украина

владимир сальдо

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Создание "санитарной зоны", которая бы позволила как можно дальше отбросить украинские войска от границ Херсонской области, стало бы мощным подспорьем, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Санитарная зона стала бы мощным подспорьем для нас. Идея сама по себе очень хорошая. Однако, следует исходить из реальных возможностей военных", - поделился Сальдо своим мнением с агентством. При этом губернатор подчеркнул, что в самой Украине нужно добиться запрета неофашистских движений, а также отсутствия притеснений русского языка и русских людей. "Ну и, конечно же, Украина не должна вступить в НАТО", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250405/stolitsa-2009539410.html

херсонская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , россия, украина, владимир сальдо, нато