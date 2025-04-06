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В Роснедрах рассказали, что нужно для развития отрасли редких металлов - РИА Новости, 06.04.2025
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04:22 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/rosnedra-2009595138.html
В Роснедрах рассказали, что нужно для развития отрасли редких металлов
В Роснедрах рассказали, что нужно для развития отрасли редких металлов - РИА Новости, 06.04.2025
В Роснедрах рассказали, что нужно для развития отрасли редких металлов
Для развития отрасли редкоземельных металлов (РЗМ) в России требуется создание ряда крупных производств, в том числе по разделению РЗМ на индивидуальные оксиды, РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T04:22:00+03:00
2025-04-06T04:22:00+03:00
экономика
технологии
россия
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
соликамский магниевый завод
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Для развития отрасли редкоземельных металлов (РЗМ) в России требуется создание ряда крупных производств, в том числе по разделению РЗМ на индивидуальные оксиды, выпуску отечественных реагентов, узкопрофильного высокотехнологичного оборудования и конструкционных материалов, сообщили РИА Новости в Роснедрах. "В рамках развития технологий нам требуется: создание промышленной площадки по переработке растворов РЗМ с их экстракционным разделением на оксиды индивидуальных РЗМ; производство отечественных реагентов: особо чистых кислот и высокоселективных экстрагентов", - сказали в ведомстве. Там также добавили, что для развития отрасли редкоземельных металлов необходимо "создание собственных мощностей по производству специализированного узкопрофильного высокотехнологичного оборудования (промышленные химические реакторы высокого давления и температуры, вакуумно-выпарные установки и др.) и конструкционных материалов (коррозионностойкие высокопрочные стали, фторопласты высокосортных марок)". В России уже существует ряд технологий, связанных с добычей и переработкой редкоземельных металлов, однако масштабировать эти технологии сложно, поскольку это требует создания масштабных капиталоемких промышленных площадок, отметили в Роснедрах. Так, "Соликамский магниевый завод" получает коллективный концентрат карбонатов РЗМ по химико-металлургической технологии при переработке лопаритового концентрата Ловозерского месторождения. Кроме того, группа компаний "Скайград" реализует экстракционную технологию получения индивидуальных редкоземельных элементов при переработке фосфогипса, получаемого АО "Воскресенские минеральные удобрения". "В России также разработаны комбинированные гидрометаллургические технологии извлечения РЗМ из отходов переработки апатитовых концентратов обогащения руд Хибинской группы месторождений и комплекс обогатительно-металлургических технологий по извлечению РЗМ из комплексных редкометалльных руд", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250405/zapasy-2009470835.html
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экономика, технологии, россия, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), соликамский магниевый завод
Экономика, Технологии, Россия, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), Соликамский магниевый завод
В Роснедрах рассказали, что нужно для развития отрасли редких металлов

Роснедра: для развития отрасли РЗМ нужен ряд крупных производств

CC BY-SA 3.0 / Евгений Измайлов / Один из двух отвалов фосфогипса под Воскресенском в Московской области
Один из двух отвалов фосфогипса под Воскресенском в Московской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
CC BY-SA 3.0 / Евгений Измайлов /
Один из двух отвалов фосфогипса под Воскресенском в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Для развития отрасли редкоземельных металлов (РЗМ) в России требуется создание ряда крупных производств, в том числе по разделению РЗМ на индивидуальные оксиды, выпуску отечественных реагентов, узкопрофильного высокотехнологичного оборудования и конструкционных материалов, сообщили РИА Новости в Роснедрах.
"В рамках развития технологий нам требуется: создание промышленной площадки по переработке растворов РЗМ с их экстракционным разделением на оксиды индивидуальных РЗМ; производство отечественных реагентов: особо чистых кислот и высокоселективных экстрагентов", - сказали в ведомстве.
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Там также добавили, что для развития отрасли редкоземельных металлов необходимо "создание собственных мощностей по производству специализированного узкопрофильного высокотехнологичного оборудования (промышленные химические реакторы высокого давления и температуры, вакуумно-выпарные установки и др.) и конструкционных материалов (коррозионностойкие высокопрочные стали, фторопласты высокосортных марок)".
В России уже существует ряд технологий, связанных с добычей и переработкой редкоземельных металлов, однако масштабировать эти технологии сложно, поскольку это требует создания масштабных капиталоемких промышленных площадок, отметили в Роснедрах.
Так, "Соликамский магниевый завод" получает коллективный концентрат карбонатов РЗМ по химико-металлургической технологии при переработке лопаритового концентрата Ловозерского месторождения. Кроме того, группа компаний "Скайград" реализует экстракционную технологию получения индивидуальных редкоземельных элементов при переработке фосфогипса, получаемого АО "Воскресенские минеральные удобрения".
"В России также разработаны комбинированные гидрометаллургические технологии извлечения РЗМ из отходов переработки апатитовых концентратов обогащения руд Хибинской группы месторождений и комплекс обогатительно-металлургических технологий по извлечению РЗМ из комплексных редкометалльных руд", - добавили в ведомстве.
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ЭкономикаТехнологииРоссияФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)Соликамский магниевый завод
 
 
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