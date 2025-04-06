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"Роскосмос" показал снимки циклона, который принес в Москву снегопад
"Роскосмос" показал снимки циклона, который принес в Москву снегопад - РИА Новости, 06.04.2025
"Роскосмос" показал снимки циклона, который принес в Москву снегопад
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки циклона "Зион", который принёс в Москву снегопад. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T22:26:00+03:00
2025-04-06T22:26:00+03:00
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки циклона "Зион", который принёс в Москву снегопад. "Сегодня на Москву обрушился циклон "Зион", который принес с собой снегопады и метели", - говорится в сообщении. Уточняется, что снимки сделали спутники "Электро-Л" и "Арктика-М". Ранее синоптики предупреждали, что небольшой снег прогнозируется в Москве и области в воскресенье, временный снежный покров сохранится как минимум до середины следующей недели.
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космос - риа наука, москва, роскосмос, россия
Космос - РИА Наука, Москва, Роскосмос, Россия
"Роскосмос" показал снимки циклона, который принес в Москву снегопад
"Роскосмос" опубликовал снимки циклона "Зион", который принес в Москву снегопад