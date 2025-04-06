https://ria.ru/20250406/reys-2009661592.html

В Петербурге задержали вылет рейса в Шарм-эль-Шейх

В Петербурге задержали вылет рейса в Шарм-эль-Шейх - РИА Новости, 06.04.2025

В Петербурге задержали вылет рейса в Шарм-эль-Шейх

Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса из Санкт-Петербурга в Шарм-эль-Шейх из-за позднего прибытия... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T16:41:00+03:00

2025-04-06T16:41:00+03:00

2025-04-06T16:41:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

шарм-эль-шейх

северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса из Санкт-Петербурга в Шарм-эль-Шейх из-за позднего прибытия и технической неисправности самолета, сообщает ведомство. "Шестого апреля 2025 года задержан вылет рейса авиакомпании AlMasria Universal Airlines из Санкт-Петербурга в Шарм-эль-Шейх. Предварительная причина - позднее прибытие и техническая неисправность воздушного судна", - говорится в сообщении. Отмечается, что 212 пассажирам предоставлены напитки и горячее питание. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и обеспечение их услугами, предусмотренными федеральными авиационными правилами, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250312/prokuratura-2004602677.html

санкт-петербург

шарм-эль-шейх

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, шарм-эль-шейх, северо-западная транспортная прокуратура