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В Петербурге задержали вылет рейса в Шарм-эль-Шейх
В Петербурге задержали вылет рейса в Шарм-эль-Шейх - РИА Новости, 06.04.2025
В Петербурге задержали вылет рейса в Шарм-эль-Шейх
Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса из Санкт-Петербурга в Шарм-эль-Шейх из-за позднего прибытия... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T16:41:00+03:00
2025-04-06T16:41:00+03:00
2025-04-06T16:41:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
шарм-эль-шейх
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса из Санкт-Петербурга в Шарм-эль-Шейх из-за позднего прибытия и технической неисправности самолета, сообщает ведомство. "Шестого апреля 2025 года задержан вылет рейса авиакомпании AlMasria Universal Airlines из Санкт-Петербурга в Шарм-эль-Шейх. Предварительная причина - позднее прибытие и техническая неисправность воздушного судна", - говорится в сообщении. Отмечается, что 212 пассажирам предоставлены напитки и горячее питание. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и обеспечение их услугами, предусмотренными федеральными авиационными правилами, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250312/prokuratura-2004602677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, шарм-эль-шейх, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Санкт-Петербург, Шарм-эль-Шейх, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Петербурге задержали вылет рейса в Шарм-эль-Шейх
В Петербурге вылет рейса в Шарм-эль-Шейх задержали из-за позднего прибытия