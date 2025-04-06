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В Петербурге задержали вылет рейса в Шарм-эль-Шейх - РИА Новости, 06.04.2025
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16:41 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/reys-2009661592.html
В Петербурге задержали вылет рейса в Шарм-эль-Шейх
В Петербурге задержали вылет рейса в Шарм-эль-Шейх - РИА Новости, 06.04.2025
В Петербурге задержали вылет рейса в Шарм-эль-Шейх
Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса из Санкт-Петербурга в Шарм-эль-Шейх из-за позднего прибытия... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T16:41:00+03:00
2025-04-06T16:41:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
шарм-эль-шейх
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса из Санкт-Петербурга в Шарм-эль-Шейх из-за позднего прибытия и технической неисправности самолета, сообщает ведомство. "Шестого апреля 2025 года задержан вылет рейса авиакомпании AlMasria Universal Airlines из Санкт-Петербурга в Шарм-эль-Шейх. Предварительная причина - позднее прибытие и техническая неисправность воздушного судна", - говорится в сообщении. Отмечается, что 212 пассажирам предоставлены напитки и горячее питание. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и обеспечение их услугами, предусмотренными федеральными авиационными правилами, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250312/prokuratura-2004602677.html
санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, шарм-эль-шейх, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Санкт-Петербург, Шарм-эль-Шейх, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Петербурге задержали вылет рейса в Шарм-эль-Шейх

В Петербурге вылет рейса в Шарм-эль-Шейх задержали из-за позднего прибытия

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса из Санкт-Петербурга в Шарм-эль-Шейх из-за позднего прибытия и технической неисправности самолета, сообщает ведомство.
«
"Шестого апреля 2025 года задержан вылет рейса авиакомпании AlMasria Universal Airlines из Санкт-Петербурга в Шарм-эль-Шейх. Предварительная причина - позднее прибытие и техническая неисправность воздушного судна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 212 пассажирам предоставлены напитки и горячее питание.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и обеспечение их услугами, предусмотренными федеральными авиационными правилами, добавили в ведомстве.
Самолет авиакомпании Utair - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Прокуратура начала проверку после задержки рейса "ЮТэйр" Москва — Ереван
12 марта, 19:01
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургШарм-эль-ШейхСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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