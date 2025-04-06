https://ria.ru/20250406/putin-2009618416.html

Путин назвал святителя Тихона примером твердости духа

Путин назвал святителя Тихона примером твердости духа - РИА Новости, 06.04.2025

Путин назвал святителя Тихона примером твердости духа

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников памятных мероприятий по случаю 100-летия преставления Патриарха Московского и всея Руси Тихона,... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T11:12:00+03:00

2025-04-06T11:12:00+03:00

2025-04-06T13:34:00+03:00

религия

россия

владимир путин

русская православная церковь

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников памятных мероприятий по случаю 100-летия преставления Патриарха Московского и всея Руси Тихона, отметив, что святителя запомнили как деятельного архипастыря, заботящегося о сохранении традиций и канонов православной церкви. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. "Уважаемые друзья!... Православные люди запомнили святителя Тихона деятельным архипастырем, заботящимся о сохранении традиций и канонов православной церкви, мудрым и сострадательным наставником, всегда готовым прийти им на помощь. И канонизация на Архиерейском соборе РПЦ в 1989 году стала признанием его выдающихся церковных и общественных заслуг", - говорится в телеграмме. Отмечается, что 7 апреля исполняется 100 лет со дня преставления святого Патриарха Тихона, избранного после восстановления патриаршества в 1917 году предстоятелем Русской православной церкви. Президент подчеркнул, что Тихон возглавил РПЦ в "непростое для нашей Родины время", он достойно прошел через все испытания и гонения, показал пример твердости духа и истинно христианского самоотречения, беззаветного служения Отечеству, верности своему народу. "Первосвятительский подвиг Патриарха Тихона, его неустанные труды, богатое духовное и гуманистическое наследие и сегодня вдохновляют Русскую православную церковь на подвижническое участие в жизни России. Мы высоко ценим весомый вклад священнослужителей в утверждение в обществе нравственных идеалов, в укрепление межнационального согласия и межрелигиозного мира, их призыв к милосердию и справедливости, к единению и сплоченности, к всенародной поддержке наших героев, сражающихся за правое дело", - добавил он. Президент рассчитывает на продолжение плодотворного соработничества в таких важнейших сферах, как образование и здравоохранение, сбережение культурного и исторического достояния, защита семьи, материнства и детства, патриотическое воспитание молодёжи. Путин пожелал всем участникам и гостям памятных мероприятий полезного общения и всего самого доброго.

https://ria.ru/20250223/patriarkh-2001150431.html

https://ria.ru/20091009/186828907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, русская православная церковь