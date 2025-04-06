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Путин назвал святителя Тихона примером твердости духа - РИА Новости, 06.04.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:12 06.04.2025 (обновлено: 13:34 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/putin-2009618416.html
Путин назвал святителя Тихона примером твердости духа
Путин назвал святителя Тихона примером твердости духа - РИА Новости, 06.04.2025
Путин назвал святителя Тихона примером твердости духа
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников памятных мероприятий по случаю 100-летия преставления Патриарха Московского и всея Руси Тихона,... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T11:12:00+03:00
2025-04-06T13:34:00+03:00
религия
россия
владимир путин
русская православная церковь
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников памятных мероприятий по случаю 100-летия преставления Патриарха Московского и всея Руси Тихона, отметив, что святителя запомнили как деятельного архипастыря, заботящегося о сохранении традиций и канонов православной церкви. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. "Уважаемые друзья!... Православные люди запомнили святителя Тихона деятельным архипастырем, заботящимся о сохранении традиций и канонов православной церкви, мудрым и сострадательным наставником, всегда готовым прийти им на помощь. И канонизация на Архиерейском соборе РПЦ в 1989 году стала признанием его выдающихся церковных и общественных заслуг", - говорится в телеграмме. Отмечается, что 7 апреля исполняется 100 лет со дня преставления святого Патриарха Тихона, избранного после восстановления патриаршества в 1917 году предстоятелем Русской православной церкви. Президент подчеркнул, что Тихон возглавил РПЦ в "непростое для нашей Родины время", он достойно прошел через все испытания и гонения, показал пример твердости духа и истинно христианского самоотречения, беззаветного служения Отечеству, верности своему народу. "Первосвятительский подвиг Патриарха Тихона, его неустанные труды, богатое духовное и гуманистическое наследие и сегодня вдохновляют Русскую православную церковь на подвижническое участие в жизни России. Мы высоко ценим весомый вклад священнослужителей в утверждение в обществе нравственных идеалов, в укрепление межнационального согласия и межрелигиозного мира, их призыв к милосердию и справедливости, к единению и сплоченности, к всенародной поддержке наших героев, сражающихся за правое дело", - добавил он. Президент рассчитывает на продолжение плодотворного соработничества в таких важнейших сферах, как образование и здравоохранение, сбережение культурного и исторического достояния, защита семьи, материнства и детства, патриотическое воспитание молодёжи. Путин пожелал всем участникам и гостям памятных мероприятий полезного общения и всего самого доброго.
https://ria.ru/20250223/patriarkh-2001150431.html
https://ria.ru/20091009/186828907.html
https://ria.ru/20250212/patriarkh-1998966932.html
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россия, владимир путин, русская православная церковь
Религия, Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь
Путин назвал святителя Тихона примером твердости духа

Путин назвал святителя Тихона примером твердости духа и самоотречения

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и Всея Руси Тихон
Патриарх Московский и Всея Руси Тихон - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
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Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и Всея Руси Тихон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников памятных мероприятий по случаю 100-летия преставления Патриарха Московского и всея Руси Тихона, отметив, что святителя запомнили как деятельного архипастыря, заботящегося о сохранении традиций и канонов православной церкви. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Патриарх Кирилл объяснил, почему в России нет опасности смуты
23 февраля, 18:43
"Уважаемые друзья!... Православные люди запомнили святителя Тихона деятельным архипастырем, заботящимся о сохранении традиций и канонов православной церкви, мудрым и сострадательным наставником, всегда готовым прийти им на помощь. И канонизация на Архиерейском соборе РПЦ в 1989 году стала признанием его выдающихся церковных и общественных заслуг", - говорится в телеграмме.
Отмечается, что 7 апреля исполняется 100 лет со дня преставления святого Патриарха Тихона, избранного после восстановления патриаршества в 1917 году предстоятелем Русской православной церкви.
Президент подчеркнул, что Тихон возглавил РПЦ в "непростое для нашей Родины время", он достойно прошел через все испытания и гонения, показал пример твердости духа и истинно христианского самоотречения, беззаветного служения Отечеству, верности своему народу.
Куколь, крест напрестольный, посох святейшего патриарха Тихона, (1917-1925гг.) на открытии выставки 1917. Код революции в музее современной истории России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2009
Святейший патриарх Московский и Всея Руси Тихон. Справка
9 октября 2009, 09:20
"Первосвятительский подвиг Патриарха Тихона, его неустанные труды, богатое духовное и гуманистическое наследие и сегодня вдохновляют Русскую православную церковь на подвижническое участие в жизни России. Мы высоко ценим весомый вклад священнослужителей в утверждение в обществе нравственных идеалов, в укрепление межнационального согласия и межрелигиозного мира, их призыв к милосердию и справедливости, к единению и сплоченности, к всенародной поддержке наших героев, сражающихся за правое дело", - добавил он.
Президент рассчитывает на продолжение плодотворного соработничества в таких важнейших сферах, как образование и здравоохранение, сбережение культурного и исторического достояния, защита семьи, материнства и детства, патриотическое воспитание молодёжи.
Путин пожелал всем участникам и гостям памятных мероприятий полезного общения и всего самого доброго.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Патриарх Кирилл рассказал о значении патриотизма в Русской церкви
12 февраля, 21:33
 
РелигияРоссияВладимир ПутинРусская православная церковь
 
 
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