Американские ученые нашли математическую ошибку в формуле пошлин Трампа
Институт предпринимательства США: формула Трампа содержит математическую ошибку
© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Формула, определяющая новые пошлины президента США Дональда Трампа, содержит серьезную математическую ошибку, из-за которой реально необходимый размер пошлин завышен многократно, сообщили старшие научные сотрудники Американского института предпринимательства.
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"Даже если серьезно отнестись к тарифной формуле администрации Трампа, она допускает ошибку, которая в четыре раза завышает пошлины, которые, как предполагается, взимаются иностранными странами. В результате "взаимные" тарифы, введенные президентом Трампом, также сильно завышены", — говорится в материале.
Согласно опубликованном на сайте института заявлению экономистов, представленная Трампом формула "не имеет экономического смысла", поскольку торговый дефицит с конкретной страной определяется не только пошлинами и нетарифными торговыми барьерами, но и международными потоками капитала, цепочками поставок, сравнительными преимуществами, географией и прочими факторами.
В частности, формула, представленная администрацией, разработанная совместно с Советом экономических консультантов, представляет собой просто торговый дефицит США с каждой страной, деленный на стоимость товаров, импортируемых США из этой страны. При этом две другие переменные в уравнении нейтрализуют друг друга, делая их фактически бессмысленными.
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Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Действия Вашингтона возмутили многих мировых лидеров.
Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
По мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.
В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.