https://ria.ru/20250406/poshliny-2009663725.html

Более 50 стран пытаются договориться с США о пошлинах, заявил Белый дом

Более 50 стран пытаются договориться с США о пошлинах, заявил Белый дом - РИА Новости, 06.04.2025

Более 50 стран пытаются договориться с США о пошлинах, заявил Белый дом

Более 50 стран обратились к администрации США для переговоров по урегулированию вводимых президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин, заявил в воскресенье РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T16:53:00+03:00

2025-04-06T16:53:00+03:00

2025-04-06T16:53:00+03:00

сша

введение трампом пошлин на импорт

в мире

администрация президента сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Более 50 стран обратились к администрации США для переговоров по урегулированию вводимых президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин, заявил в воскресенье Белый дом."Более 50 стран пытаются договориться с президентом о таком статусе", - заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC, комментируя вводимые США пошлины.Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, введение трампом пошлин на импорт, в мире, администрация президента сша, дональд трамп