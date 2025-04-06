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Более 50 стран пытаются договориться с США о пошлинах, заявил Белый дом
Более 50 стран пытаются договориться с США о пошлинах, заявил Белый дом - РИА Новости, 06.04.2025
Более 50 стран пытаются договориться с США о пошлинах, заявил Белый дом
Более 50 стран обратились к администрации США для переговоров по урегулированию вводимых президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин, заявил в воскресенье РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T16:53:00+03:00
2025-04-06T16:53:00+03:00
2025-04-06T16:53:00+03:00
сша
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Более 50 стран обратились к администрации США для переговоров по урегулированию вводимых президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин, заявил в воскресенье Белый дом."Более 50 стран пытаются договориться с президентом о таком статусе", - заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC, комментируя вводимые США пошлины.Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, введение трампом пошлин на импорт, в мире, администрация президента сша, дональд трамп
США, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире, Администрация президента США, Дональд Трамп
Более 50 стран пытаются договориться с США о пошлинах, заявил Белый дом
Белый дом: более 50 стран запросили переговоры с США по урегулированию пошлин