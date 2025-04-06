https://ria.ru/20250406/portugalets-2009620363.html

Португалец получил разрешение на временное проживание в России

Португалец получил разрешение на временное проживание в России - РИА Новости, 06.04.2025

Португалец получил разрешение на временное проживание в России

Гражданин Португалии, мечтавший оказаться в России, где живет его возлюбленная, получил разрешение на временное проживание в Санкт-Петербурге, где он планирует... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T11:34:00+03:00

2025-04-06T11:34:00+03:00

2025-04-06T12:11:00+03:00

россия

санкт-петербург

португалия

владимир путин

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр – РИА Новости. Гражданин Португалии, мечтавший оказаться в России, где живет его возлюбленная, получил разрешение на временное проживание в Санкт-Петербурге, где он планирует работать водителем автобуса, а также создать семью, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в торжественной обстановке вручили 31-летнему гражданину Португальской Республики Сакраменто де Алмейда Жоэлу Педро разрешение на временное проживание в России", – говорится в сообщении. Как рассказали в полиции, 11 лет назад Жоэл Педро познакомился на языковых курсах с жительницей Петербурга по имени Екатерина, но до последнего времени пара могла встречаться только временами, после чего разъезжалась по своим странам. "Переезд в Португалию для себя Екатерина не рассматривала. К тому же, сам Жоэл Педро не разделял навязываемые ему на Родине деструктивные идеологические установки", – отмечают в ГУМВД. После того, как президент России Владимир Путин в августе 2024 года подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", у португальца появилась возможность переехать в Россию, и в феврале 2025 года он обратился в миграционную службу Санкт-Петербурга для получения разрешения на временное проживание. В Петербурге Жоэл Педро планирует работать водителем общественного транспорта, поскольку имеет водительский стаж и опыт такой работы в Лиссабоне. Также он планирует создать жениться на Екатерине и получить российское гражданство, добавили в полиции.

https://ria.ru/20241020/ukaz-1978732673.html

https://ria.ru/20241013/finlyandiya-1977807984.html

россия

санкт-петербург

португалия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Гражданин Португалии, мечтавший оказаться в России, получает разрешение на временное проживание в Петербурге Гражданин Португалии, мечтавший оказаться в России, где живет его возлюбленная, получил разрешение на временное проживание в Петербурге, где он планирует работать водителем автобуса, а также создать семью, сообщили в региональном главке МВД. Пара строила отношения на расстоянии 11 лет. Сакраменто де Алмейда Жоэлу Педро не поддерживает политику Португалии и рад, что благодаря указу "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" ему стало проще переехать в Россию. 2025-04-06T11:34 true PT3M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, санкт-петербург, португалия, владимир путин, общество