https://ria.ru/20250406/poezd-2009698779.html

В Подмосковье частично восстановили движение поездов после ДТП с фурой

В Подмосковье частично восстановили движение поездов после ДТП с фурой - РИА Новости, 06.04.2025

В Подмосковье частично восстановили движение поездов после ДТП с фурой

Движение поездов на перегоне Усады Окружные - Детково после ДТП с участием фуры в Подмосковье восстановлено по одному пути, сообщает Московская железная дорога... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T21:39:00+03:00

2025-04-06T21:39:00+03:00

2025-04-06T21:39:00+03:00

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

московская железная дорога

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Движение поездов на перегоне Усады Окружные - Детково после ДТП с участием фуры в Подмосковье восстановлено по одному пути, сообщает Московская железная дорога (МЖД). Ранее в МЖД сообщали, что локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Подмосковье из-за выехавшей на переезд фуры, люди не пострадали. "В 20.17 восстановлено движение по одному пути на перегоне Усады Окружные - Детково. Поезда следуют со снижением скорости. Задержаны пять пригородных поездов от 13 до 45 минут. На месте ДТП продолжают работать три восстановительных поезда", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Московская железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.

https://ria.ru/20250404/poezd-2009357421.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, московская область (подмосковье), московская железная дорога