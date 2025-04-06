https://ria.ru/20250406/poezd-2009698779.html
В Подмосковье частично восстановили движение поездов после ДТП с фурой
В Подмосковье частично восстановили движение поездов после ДТП с фурой - РИА Новости, 06.04.2025
В Подмосковье частично восстановили движение поездов после ДТП с фурой
Движение поездов на перегоне Усады Окружные - Детково после ДТП с участием фуры в Подмосковье восстановлено по одному пути, сообщает Московская железная дорога... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T21:39:00+03:00
2025-04-06T21:39:00+03:00
2025-04-06T21:39:00+03:00
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
московская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009686289_0:274:572:596_1920x0_80_0_0_2b132e88c37197a498acd04e118f7591.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Движение поездов на перегоне Усады Окружные - Детково после ДТП с участием фуры в Подмосковье восстановлено по одному пути, сообщает Московская железная дорога (МЖД). Ранее в МЖД сообщали, что локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Подмосковье из-за выехавшей на переезд фуры, люди не пострадали. "В 20.17 восстановлено движение по одному пути на перегоне Усады Окружные - Детково. Поезда следуют со снижением скорости. Задержаны пять пригородных поездов от 13 до 45 минут. На месте ДТП продолжают работать три восстановительных поезда", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Московская железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.
https://ria.ru/20250404/poezd-2009357421.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009686289_0:220:572:649_1920x0_80_0_0_86e3f7d556e9441d299562936e6adb17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, московская область (подмосковье), московская железная дорога
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Московская железная дорога
В Подмосковье частично восстановили движение поездов после ДТП с фурой
Движение поездов в Подмосковье после ДТП с фурой восстановили по одному пути