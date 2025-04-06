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В Подмосковье частично восстановили движение поездов после ДТП с фурой - РИА Новости, 06.04.2025
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21:39 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/poezd-2009698779.html
В Подмосковье частично восстановили движение поездов после ДТП с фурой
В Подмосковье частично восстановили движение поездов после ДТП с фурой - РИА Новости, 06.04.2025
В Подмосковье частично восстановили движение поездов после ДТП с фурой
Движение поездов на перегоне Усады Окружные - Детково после ДТП с участием фуры в Подмосковье восстановлено по одному пути, сообщает Московская железная дорога... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T21:39:00+03:00
2025-04-06T21:39:00+03:00
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
московская железная дорога
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Движение поездов на перегоне Усады Окружные - Детково после ДТП с участием фуры в Подмосковье восстановлено по одному пути, сообщает Московская железная дорога (МЖД). Ранее в МЖД сообщали, что локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Подмосковье из-за выехавшей на переезд фуры, люди не пострадали. "В 20.17 восстановлено движение по одному пути на перегоне Усады Окружные - Детково. Поезда следуют со снижением скорости. Задержаны пять пригородных поездов от 13 до 45 минут. На месте ДТП продолжают работать три восстановительных поезда", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Московская железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), московская железная дорога
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Московская железная дорога
В Подмосковье частично восстановили движение поездов после ДТП с фурой

Движение поездов в Подмосковье после ДТП с фурой восстановили по одному пути

© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/TelegramМесто схода локомотива грузового поезда на перегоне Усады Окружные - Детково Большого кольца МЖД
Место схода локомотива грузового поезда на перегоне Усады Окружные - Детково Большого кольца МЖД - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/Telegram
Место схода локомотива грузового поезда на перегоне Усады Окружные - Детково Большого кольца МЖД
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Движение поездов на перегоне Усады Окружные - Детково после ДТП с участием фуры в Подмосковье восстановлено по одному пути, сообщает Московская железная дорога (МЖД).
Ранее в МЖД сообщали, что локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Подмосковье из-за выехавшей на переезд фуры, люди не пострадали.
«
"В 20.17 восстановлено движение по одному пути на перегоне Усады Окружные - Детково. Поезда следуют со снижением скорости. Задержаны пять пригородных поездов от 13 до 45 минут. На месте ДТП продолжают работать три восстановительных поезда", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Московская железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.
Место схода с рельсов вагонов ремонтного поезда на станции Рассудово в Новой Москве. 4 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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ПроисшествияАвтоМосковская область (Подмосковье)Московская железная дорога
 
 
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