https://ria.ru/20250406/podrostok-2009655799.html

В Ульяновской области подростка арестовали по делу об убийстве школьницы

В Ульяновской области подростка арестовали по делу об убийстве школьницы - РИА Новости, 06.04.2025

В Ульяновской области подростка арестовали по делу об убийстве школьницы

Несовершеннолетнего отправили под домашний арест по обвинению в убийстве девочки и разбое в Ульяновской области, причастность к преступлению второго... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T15:59:00+03:00

2025-04-06T15:59:00+03:00

2025-04-06T15:59:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ульяновская область

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САМАРА, 6 апр - РИА Новости. Несовершеннолетнего отправили под домашний арест по обвинению в убийстве девочки и разбое в Ульяновской области, причастность к преступлению второго задержанного не подтвердилась, сообщило СУСК России по региону в своем Telegram-канале. В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что обвиняемому 15 лет, он частично признал вину в совершении преступления. Мотивом стало то, что погибшая до этого оскорбила его сестру. По данным следствия, ночью 4 апреля в одном из населенных пунктов Тереньгульского района несовершеннолетний пришел во двор дома, где проживала девочка, и напал на нее. Используя в качестве оружия различные предметы, включая топор, он нанес ей множественные удары по голове, шее и телу, от которых малолетняя скончалась. Ранее в СК сообщали, что в доме также был нарушен порядок вещей. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о разбойном нападении и убийстве малолетней (пункт "в" части 4 статьи 162, пункты "в, з" части 2 статьи 105 УК РФ). По подозрению в совершении преступления были задержаны несовершеннолетний и мужчина. "По ходатайству следователя… о заключении обвиняемого под стражу судом принято решение о помещении его под домашний арест. Причастность к совершению указанных преступлений совершеннолетнего мужчины, проживающего в том же населенном пункте, не подтвердилась", - говорится в сообщении регионального СУСК России. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс необходимых экспертных исследований.

https://ria.ru/20250405/ubiystvo-2009475523.html

https://ria.ru/20250329/zaderzhanie-2008139578.html

россия

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ульяновская область