https://ria.ru/20250406/podmoskove-2009652046.html

Пострадавший от нападения медведя в Подмосковье пришел в сознание

Пострадавший от нападения медведя в Подмосковье пришел в сознание - РИА Новости, 06.04.2025

Пострадавший от нападения медведя в Подмосковье пришел в сознание

Мужчина, пострадавший от нападения медведя в Подмосковье, пришел в сознание, его состояние улучшается, сообщил директор Красногорской больницы Бутай Бутаев. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T15:26:00+03:00

2025-04-06T15:26:00+03:00

2025-04-06T15:26:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мужчина, пострадавший от нападения медведя в Подмосковье, пришел в сознание, его состояние улучшается, сообщил директор Красногорской больницы Бутай Бутаев. Ранее заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения Московской области Максим Забелин сообщил, что в городском округе Шаховская на мужчину напал медведь. Благодаря действиям МЧС и егерей мужчину удалось найти и вертолетом санитарной авиации центра медицины катастроф эвакуировать в Красногорскую больницу. "Мужчина, пострадавший от нападения медведя в Подмосковье, приведен в сознание. Его состояние улучшается. Мужчине предстоит еще несколько этапов лечения", - сказал Бутаев, слова которого приводятся в Telegram-канале министерства здравоохранения Подмосковья. Спасатели отмечали, что в службу экстренных вызовов "112" обратились родственники 29-летнего мужчины. Выяснилось, что молодой человек искал в лесу сброшенные оленьи или лосиные рога и наткнулся на хищника, который набросился на незваного гостя. К счастью, медведь быстро отступил, а пострадавший нашел в себе силы позвонить родственникам.

https://ria.ru/20250331/slovakija-2008372558.html

https://ria.ru/20250325/medved-2007185735.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)