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Пострадавший от нападения медведя в Подмосковье пришел в сознание - РИА Новости, 06.04.2025
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15:26 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/podmoskove-2009652046.html
Пострадавший от нападения медведя в Подмосковье пришел в сознание
Пострадавший от нападения медведя в Подмосковье пришел в сознание - РИА Новости, 06.04.2025
Пострадавший от нападения медведя в Подмосковье пришел в сознание
Мужчина, пострадавший от нападения медведя в Подмосковье, пришел в сознание, его состояние улучшается, сообщил директор Красногорской больницы Бутай Бутаев. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T15:26:00+03:00
2025-04-06T15:26:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мужчина, пострадавший от нападения медведя в Подмосковье, пришел в сознание, его состояние улучшается, сообщил директор Красногорской больницы Бутай Бутаев. Ранее заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения Московской области Максим Забелин сообщил, что в городском округе Шаховская на мужчину напал медведь. Благодаря действиям МЧС и егерей мужчину удалось найти и вертолетом санитарной авиации центра медицины катастроф эвакуировать в Красногорскую больницу. "Мужчина, пострадавший от нападения медведя в Подмосковье, приведен в сознание. Его состояние улучшается. Мужчине предстоит еще несколько этапов лечения", - сказал Бутаев, слова которого приводятся в Telegram-канале министерства здравоохранения Подмосковья. Спасатели отмечали, что в службу экстренных вызовов "112" обратились родственники 29-летнего мужчины. Выяснилось, что молодой человек искал в лесу сброшенные оленьи или лосиные рога и наткнулся на хищника, который набросился на незваного гостя. К счастью, медведь быстро отступил, а пострадавший нашел в себе силы позвонить родственникам.
https://ria.ru/20250331/slovakija-2008372558.html
https://ria.ru/20250325/medved-2007185735.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пострадавший от нападения медведя в Подмосковье пришел в сознание

Мужчина, пострадавший от нападения медведя в округе Шаховская, пришел в сознание

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи рядом с автомобилями
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мужчина, пострадавший от нападения медведя в Подмосковье, пришел в сознание, его состояние улучшается, сообщил директор Красногорской больницы Бутай Бутаев.
Ранее заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения Московской области Максим Забелин сообщил, что в городском округе Шаховская на мужчину напал медведь. Благодаря действиям МЧС и егерей мужчину удалось найти и вертолетом санитарной авиации центра медицины катастроф эвакуировать в Красногорскую больницу.
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"Мужчина, пострадавший от нападения медведя в Подмосковье, приведен в сознание. Его состояние улучшается. Мужчине предстоит еще несколько этапов лечения", - сказал Бутаев, слова которого приводятся в Telegram-канале министерства здравоохранения Подмосковья.
Спасатели отмечали, что в службу экстренных вызовов "112" обратились родственники 29-летнего мужчины. Выяснилось, что молодой человек искал в лесу сброшенные оленьи или лосиные рога и наткнулся на хищника, который набросился на незваного гостя. К счастью, медведь быстро отступил, а пострадавший нашел в себе силы позвонить родственникам.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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