https://ria.ru/20250406/opasnost-2009711498.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.04.2025

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T23:29:00+03:00

2025-04-06T23:29:00+03:00

2025-04-06T23:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщает оперативный штаб региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в Telegram-канале оперштаба.

https://ria.ru/20250402/nato-2008942141.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, украина, вооруженные силы украины