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В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 06.04.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников отменена на всей территории Белгородской области, сообщило МЧС РФ по региону. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T20:18:00+03:00
2025-04-06T20:18:00+03:00
2025-04-06T20:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на всей территории Белгородской области, сообщило МЧС РФ по региону. Опасность была объявлена в 19.12 мск, она длилась 50 минут. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в Telegram-канале регионального главка МЧС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
МЧС: опасность атаки БПЛА отменили на всей территории Белгородской области