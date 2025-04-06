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В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 06.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:18 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/opasnost-2009683404.html
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 06.04.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников отменена на всей территории Белгородской области, сообщило МЧС РФ по региону. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T20:18:00+03:00
2025-04-06T20:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на всей территории Белгородской области, сообщило МЧС РФ по региону. Опасность была объявлена в 19.12 мск, она длилась 50 минут. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в Telegram-канале регионального главка МЧС.
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белгородская область
россия
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происшествия, белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

МЧС: опасность атаки БПЛА отменили на всей территории Белгородской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМодульное укрытие на одной из улиц в Белгороде
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на всей территории Белгородской области, сообщило МЧС РФ по региону.
Опасность была объявлена в 19.12 мск, она длилась 50 минут.
«
"РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в Telegram-канале регионального главка МЧС.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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