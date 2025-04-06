https://ria.ru/20250406/opasnost-2009677961.html
В Воронежской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 06.04.2025
В Воронежской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской и Белгородской областях, об этом сообщают воронежский губернатор Александр Гусев и белгородское ГУМЧС РФ. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T19:31:00+03:00
2025-04-06T19:31:00+03:00
2025-04-06T19:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
россия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской и Белгородской областях, об этом сообщают воронежский губернатор Александр Гусев и белгородское ГУМЧС РФ. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в 19.20 мск, в Белгородской - в 19.12 мск. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - написал Гусев в Telegram-канале. ГУМЧС России по Белгородской области призвало жителей региона быть бдительными. "Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального главка МЧС.
https://ria.ru/20250404/koalitsiya-2009157193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, россия, воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Россия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской и Белгородской областях объявлена опасность атаки беспилотников