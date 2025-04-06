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В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 06.04.2025

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило МЧС РФ по региону. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T01:23:00+03:00

2025-04-06T01:23:00+03:00

2025-04-06T01:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило МЧС РФ по региону. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в Telegram-канале регионального главка МЧС.

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происшествия, белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)