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Максим Ликсутов: В ОЭЗ "Технополис Москва" пройдут акции к юбилею Победы

Максим Ликсутов: В ОЭЗ "Технополис Москва" пройдут акции к юбилею Победы - РИА Новости, 06.04.2025

Максим Ликсутов: В ОЭЗ "Технополис Москва" пройдут акции к юбилею Победы

Памятные акции "Трудовая вахта" и "Бессмертный полк", а также масштабные фотовыставки и другие мероприятия будут организованы в особой экономической зоне (ОЭЗ)... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T12:13:00+03:00

2025-04-06T12:13:00+03:00

2025-04-06T12:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

максим ликсутов

москва

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Памятные акции "Трудовая вахта" и "Бессмертный полк", а также масштабные фотовыставки и другие мероприятия будут организованы в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Прием заявок на участие в акциях "Трудовая вахта" и "Бессмертный полк" уже начался. Акция "Бессмертный полк", которая пройдет в онлайн-режиме, объединит истории о подвигах, совершенных предками сотрудников предприятий-резидентов ОЭЗ."День Победы — праздник, который объединяет всю страну. К этой знаменательной дате ОЭЗ “Технополис Москва” подготовила масштабный план мероприятий, в них смогут принять участие не только сотрудники промышленных предприятий, но и все жители города. Например, на площадке “Печатники” уже проходит фотовыставка “Битва за Москву”, заканчивается подготовка экспозиций “Достижения советской промышленности в годы Великой Отечественной войны”, “Зеленоград: на месте былых боев”, “АЗЛК в годы войны”, которые в ближайшее время откроются на площадках “Алабушево” и индустриального парка "Руднево", — привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.Кроме того, в производственных помещениях устроят тематические фотозоны, а на видеоэкранах в общественных местах покажут картины художников о войне и фильмы о событиях 1941–1945 годов. Коллективы предприятий-резидентов получат возможность встретиться с участниками Великой Отечественной войны и советом ветеранов бывшего АЗЛК. Пройдут церемонии возложения цветов к памятнику работникам АЗЛК, павшим в годы войны, мемориальному комплексу "Штыки" и к братской могиле в селе Алабушеве."Событийный план также включает в себя проведение спортивного марафона “Память поколений” с участием работников предприятий ОЭЗ “Технополис Москва”, жителей района Печатники и приглашенных спортсменов. Кроме того, состоятся турнир по военно-прикладным видам спорта, конкурсы чтецов и исполнения песен, а также ряд других семейных мероприятий", — добавил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

максим ликсутов , москва