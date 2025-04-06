https://ria.ru/20250406/netanjahu-2009669779.html
Нетаньяху хочет первым из мировых лидеров лично обсудить пошлины с Трампом
Нетаньяху хочет первым из мировых лидеров лично обсудить пошлины с Трампом - РИА Новости, 06.04.2025
Нетаньяху хочет первым из мировых лидеров лично обсудить пошлины с Трампом
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху перед вылетом в США заявил, что станет первым иностранным лидером, который лично обсудит с американским президентом Дональдом РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T18:15:00+03:00
2025-04-06T18:15:00+03:00
2025-04-06T18:15:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху перед вылетом в США заявил, что станет первым иностранным лидером, который лично обсудит с американским президентом Дональдом Трампом тему повышения пошлин на импорт товаров в Соединенные Штаты, и выразил намерение помочь в урегулировании этого вопроса. В воскресенье премьер Израиля завершил визит в Венгрию, где он провел переговоры с премьером Виктором Орбаном и другими политиками. По итогам визита Нетаньяху назвал Венгрию большим другом Израиля. "Отсюда (из Будапешта - ред.) я отправляюсь в США по приглашению президента Трампа, чтобы поговорить с ним о следующих вопросах: заложники, достижение победы в Газе и, конечно, тарифный режим, который был введен по отношению к Израилю. Я надеюсь, что смогу помочь в этом вопросе. Таково намерение", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия. Нетаньяху подчеркнул, что он станет "первым иностранным лидером", который встретится с президентом Трампом по такому "важному" для израильской экономики вопросу. По словам премьера, мировые лидеры выстроились в очередь, чтобы обсудить этот вопрос применительно к своим странам. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита США с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В отношении импорта из Израиля таможенная пошлина составит 17%. Примечательно, что за день до этого власти Израиля объявили об отмене всех таможенных пошлин на импортные товары из США. В канцелярии Нетаньяху уточнили, что соглашение о свободной торговле между Израилем и США, подписанное в 1985 году, уже освободило от пошлин около 99% американских товаров, таким образом, нынешнее снижение пошлин касается лишь очень ограниченного количества продуктов - в основном в категории пищевой и сельскохозяйственной продукции.
https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, израиль, сша, венгрия, биньямин нетаньяху, дональд трамп, виктор орбан, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Цены на нефть, Израиль, США, Венгрия, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Введение Трампом пошлин на импорт
Нетаньяху хочет первым из мировых лидеров лично обсудить пошлины с Трампом
Нетаньяху заявил, что первым из мировых лидеров лично обсудит пошлины с Трампом
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху перед вылетом в США заявил, что станет первым иностранным лидером, который лично обсудит с американским президентом Дональдом Трампом тему повышения пошлин на импорт товаров в Соединенные Штаты, и выразил намерение помочь в урегулировании этого вопроса.
В воскресенье премьер Израиля
завершил визит в Венгрию
, где он провел переговоры с премьером Виктором Орбаном
и другими политиками. По итогам визита Нетаньяху
назвал Венгрию большим другом Израиля.
«
"Отсюда (из Будапешта
- ред.) я отправляюсь в США
по приглашению президента Трампа
, чтобы поговорить с ним о следующих вопросах: заложники, достижение победы в Газе и, конечно, тарифный режим, который был введен по отношению к Израилю. Я надеюсь, что смогу помочь в этом вопросе. Таково намерение", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.
Нетаньяху подчеркнул, что он станет "первым иностранным лидером", который встретится с президентом Трампом по такому "важному" для израильской экономики вопросу. По словам премьера, мировые лидеры выстроились в очередь, чтобы обсудить этот вопрос применительно к своим странам.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита США с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В отношении импорта из Израиля таможенная пошлина составит 17%.
Примечательно, что за день до этого власти Израиля объявили об отмене всех таможенных пошлин на импортные товары из США. В канцелярии Нетаньяху уточнили, что соглашение о свободной торговле между Израилем и США, подписанное в 1985 году, уже освободило от пошлин около 99% американских товаров, таким образом, нынешнее снижение пошлин касается лишь очень ограниченного количества продуктов - в основном в категории пищевой и сельскохозяйственной продукции.