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NYP: в Нью-Йорке мужчина с ножом мясника напал на прохожих - РИА Новости, 06.04.2025
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21:00 06.04.2025
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NYP: в Нью-Йорке мужчина с ножом мясника напал на прохожих
NYP: в Нью-Йорке мужчина с ножом мясника напал на прохожих - РИА Новости, 06.04.2025
NYP: в Нью-Йорке мужчина с ножом мясника напал на прохожих
Мужчина ранил нескольких человек ножом мясника в Нью-Йорке, после чего был нейтрализован полицией, сообщает газета New York Post. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T21:00:00+03:00
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мужчина ранил нескольких человек ножом мясника в Нью-Йорке, после чего был нейтрализован полицией, сообщает газета New York Post. "Множество людей получили ранения ножом мясника в Бруклине в воскресенье утром", - пишет газета. Отмечается, что среди пострадавших - три девочки в возрасте от 8 до 16 лет и одна женщина. Подозреваемый проигнорировал приказ прибывшей на место полиции бросить нож, попытался напасть на правоохранителей, после чего получил несколько пулевых ранений и был госпитализирован.
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в мире, нью-йорк (город), бруклин, сша
В мире, Нью-Йорк (город), Бруклин, США
NYP: в Нью-Йорке мужчина с ножом мясника напал на прохожих

NYP: мужчина с ножом ранил нескольких человек в Нью-Йорке, он нейтрализован

© PETER GERBERПолицейские в Нью-Йорке
Полицейские в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© PETER GERBER
Полицейские в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мужчина ранил нескольких человек ножом мясника в Нью-Йорке, после чего был нейтрализован полицией, сообщает газета New York Post.
«
"Множество людей получили ранения ножом мясника в Бруклине в воскресенье утром", - пишет газета.
Отмечается, что среди пострадавших - три девочки в возрасте от 8 до 16 лет и одна женщина.
Подозреваемый проигнорировал приказ прибывшей на место полиции бросить нож, попытался напасть на правоохранителей, после чего получил несколько пулевых ранений и был госпитализирован.
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