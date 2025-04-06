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NYP: в Нью-Йорке мужчина с ножом мясника напал на прохожих

NYP: в Нью-Йорке мужчина с ножом мясника напал на прохожих - РИА Новости, 06.04.2025

NYP: в Нью-Йорке мужчина с ножом мясника напал на прохожих

Мужчина ранил нескольких человек ножом мясника в Нью-Йорке, после чего был нейтрализован полицией, сообщает газета New York Post. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T21:00:00+03:00

2025-04-06T21:00:00+03:00

2025-04-06T21:00:00+03:00

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мужчина ранил нескольких человек ножом мясника в Нью-Йорке, после чего был нейтрализован полицией, сообщает газета New York Post. "Множество людей получили ранения ножом мясника в Бруклине в воскресенье утром", - пишет газета. Отмечается, что среди пострадавших - три девочки в возрасте от 8 до 16 лет и одна женщина. Подозреваемый проигнорировал приказ прибывшей на место полиции бросить нож, попытался напасть на правоохранителей, после чего получил несколько пулевых ранений и был госпитализирован.

https://ria.ru/20241001/kitaj-1975643567.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нью-йорк (город), бруклин, сша