https://ria.ru/20250406/moskva-2009638127.html
В Новой Москве приостановили работу пищеблока гостиницы
В Новой Москве приостановили работу пищеблока гостиницы - РИА Новости, 06.04.2025
В Новой Москве приостановили работу пищеблока гостиницы
Управление Роспотребнадзора по Москве временно запретило деятельность пищеблока гостиницы "Vnukovo Village Park Hotel & Spa"в Новой Москве, сообщается на сайте... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T13:44:00+03:00
2025-04-06T13:44:00+03:00
2025-04-06T13:44:00+03:00
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве временно запретило деятельность пищеблока гостиницы "Vnukovo Village Park Hotel & Spa"в Новой Москве, сообщается на сайте ведомства. Ведомство провело санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с поступлением информации о случае кишечной инфекции у ребенка, проживающего в гостинице "Vnukovo Village Park Hotel & Spa". "При осмотре пищеблока выявлены грубые многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к предприятиям общественного питания в части обеспечения качества и безопасности изготавливаемой пищевой продукции. Выявленные нарушения создают угрозу возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний, пищевых отравлений, острых кишечных инфекций... Работа пищеблока гостиницы "Vnukovo Village Park Hotel & Spa"до решения суда приостановлена, объект опечатан", - говорится в сообщении. Отмечается, что материалы дела переданы в Щербинский районный суд города Москвы.
https://ria.ru/20250404/rospotrebnadzor-2009225046.html
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москва, новая москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Москва, Новая Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
В Новой Москве приостановили работу пищеблока гостиницы
Роспотребнадзор временно запретил работу пищеблока гостиницы в Новой Москве