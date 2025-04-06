https://ria.ru/20250406/moskva-2009638127.html

В Новой Москве приостановили работу пищеблока гостиницы

В Новой Москве приостановили работу пищеблока гостиницы - РИА Новости, 06.04.2025

В Новой Москве приостановили работу пищеблока гостиницы

Управление Роспотребнадзора по Москве временно запретило деятельность пищеблока гостиницы "Vnukovo Village Park Hotel & Spa"в Новой Москве, сообщается на сайте... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T13:44:00+03:00

2025-04-06T13:44:00+03:00

2025-04-06T13:44:00+03:00

москва

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве временно запретило деятельность пищеблока гостиницы "Vnukovo Village Park Hotel & Spa"в Новой Москве, сообщается на сайте ведомства. Ведомство провело санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с поступлением информации о случае кишечной инфекции у ребенка, проживающего в гостинице "Vnukovo Village Park Hotel & Spa". "При осмотре пищеблока выявлены грубые многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к предприятиям общественного питания в части обеспечения качества и безопасности изготавливаемой пищевой продукции. Выявленные нарушения создают угрозу возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний, пищевых отравлений, острых кишечных инфекций... Работа пищеблока гостиницы "Vnukovo Village Park Hotel & Spa"до решения суда приостановлена, объект опечатан", - говорится в сообщении. Отмечается, что материалы дела переданы в Щербинский районный суд города Москвы.

https://ria.ru/20250404/rospotrebnadzor-2009225046.html

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москва, новая москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия