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В Москве ликвидируют последствия непогоды - РИА Новости, 06.04.2025
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12:13 06.04.2025 (обновлено: 12:19 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/moskva-2009625292.html
В Москве ликвидируют последствия непогоды
В Москве ликвидируют последствия непогоды - РИА Новости, 06.04.2025
В Москве ликвидируют последствия непогоды
Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды в воскресенье, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T12:13:00+03:00
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москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды в воскресенье, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы ликвидируют последствия непогоды. Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий. В 6.00 провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять в течение дня", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. "Осадки сохранятся в течение всего дня. Возможны сильные порывы ветра. Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду, по возможности, перенести поездки на автомобилях", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250406/sneg-2009622995.html
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городское хозяйство москвы, москва, московское центральное кольцо (мцк)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК)
В Москве ликвидируют последствия непогоды

Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника на Ленинском проспекте во время снегопада в Москве. 6 апреля 2025
Снегоуборочная техника на Ленинском проспекте во время снегопада в Москве. 6 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Снегоуборочная техника на Ленинском проспекте во время снегопада в Москве. 6 апреля 2025
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды в воскресенье, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы ликвидируют последствия непогоды. Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий. В 6.00 провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять в течение дня", - говорится в сообщении ведомства.
Люди во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
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12:05
Отмечается, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
"Осадки сохранятся в течение всего дня. Возможны сильные порывы ветра. Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду, по возможности, перенести поездки на автомобилях", - подчеркивается в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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