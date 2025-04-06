https://ria.ru/20250406/moskva-2009625292.html

В Москве ликвидируют последствия непогоды

В Москве ликвидируют последствия непогоды - РИА Новости, 06.04.2025

В Москве ликвидируют последствия непогоды

Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды в воскресенье, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T12:13:00+03:00

2025-04-06T12:13:00+03:00

2025-04-06T12:19:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

московское центральное кольцо (мцк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009626243_0:239:3216:2048_1920x0_80_0_0_cdbd149b8169d153838a5399049c7939.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды в воскресенье, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы ликвидируют последствия непогоды. Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий. В 6.00 провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять в течение дня", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. "Осадки сохранятся в течение всего дня. Возможны сильные порывы ветра. Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду, по возможности, перенести поездки на автомобилях", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250406/sneg-2009622995.html

https://ria.ru/20250315/moskva-2005174204.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва, московское центральное кольцо (мцк)