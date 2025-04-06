В Москве ликвидируют последствия непогоды
Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника на Ленинском проспекте во время снегопада в Москве. 6 апреля 2025
Снегоуборочная техника на Ленинском проспекте во время снегопада в Москве. 6 апреля 2025
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды в воскресенье, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы ликвидируют последствия непогоды. Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий. В 6.00 провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять в течение дня", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
"Осадки сохранятся в течение всего дня. Возможны сильные порывы ветра. Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду, по возможности, перенести поездки на автомобилях", - подчеркивается в сообщении.
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