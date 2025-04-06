https://ria.ru/20250406/moskva-2009609208.html

В Москве сформировался снежный покров до 11 сантиметров

В Москве сформировался снежный покров до 11 сантиметров - РИА Новости, 06.04.2025

В Москве сформировался снежный покров до 11 сантиметров

Снежный покров высотой от 5 до 11 сантиметров сформировался в Москве в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T09:56:00+03:00

2025-04-06T09:56:00+03:00

2025-04-06T11:15:00+03:00

москва

новая москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Снежный покров высотой от 5 до 11 сантиметров сформировался в Москве в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что за минувшую ночь в Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, выпало 4 миллиметра осадков. На других метеостанциях города в осадкомеры попало от 3 миллиметров в Тушине до 7 миллиметров на Балчуге, это от 8 до 19% от апрельской нормы осадков. "Высота снежного покрова в Москве составила 5 сантиметров, в Тушине 7 сантиметров, на Балчуге - 9 сантиметров. В Новой Москве - 11 сантиметров. В Подмосковье снежным лидером региона стали Черусти, там высота снежного покрова составила 10 сантиметров", - рассказал Леус в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250406/deptrans-2009603274.html

москва

новая москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, новая москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода