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В Москве сформировался снежный покров до 11 сантиметров
В Москве сформировался снежный покров до 11 сантиметров - РИА Новости, 06.04.2025
В Москве сформировался снежный покров до 11 сантиметров
Снежный покров высотой от 5 до 11 сантиметров сформировался в Москве в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T09:56:00+03:00
2025-04-06T09:56:00+03:00
2025-04-06T11:15:00+03:00
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Снежный покров высотой от 5 до 11 сантиметров сформировался в Москве в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что за минувшую ночь в Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, выпало 4 миллиметра осадков. На других метеостанциях города в осадкомеры попало от 3 миллиметров в Тушине до 7 миллиметров на Балчуге, это от 8 до 19% от апрельской нормы осадков. "Высота снежного покрова в Москве составила 5 сантиметров, в Тушине 7 сантиметров, на Балчуге - 9 сантиметров. В Новой Москве - 11 сантиметров. В Подмосковье снежным лидером региона стали Черусти, там высота снежного покрова составила 10 сантиметров", - рассказал Леус в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250406/deptrans-2009603274.html
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Зима вернулась в Москву
Зима вернулась в Москву
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В Москве сформировался снежный покров до 11 сантиметров
В Москве сформировался снежный покров высотой от пяти до 11 сантиметров