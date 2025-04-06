https://ria.ru/20250406/moshenniki-2009593140.html

Следователь рассказала о многоходовых комбинациях мошенников в Петербурге

Следователь рассказала о многоходовых комбинациях мошенников в Петербурге - РИА Новости, 06.04.2025

Следователь рассказала о многоходовых комбинациях мошенников в Петербурге

Телефонные мошенники уходят от рядовых схем обмана петербуржцев, на смену им пришли многоходовые комбинации, позволяющие лишить уже обманутую жертву всех... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T02:58:00+03:00

2025-04-06T02:58:00+03:00

2025-04-06T05:58:00+03:00

санкт-петербург

ленинградская область

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

вооруженные силы украины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр – РИА Новости. Телефонные мошенники уходят от рядовых схем обмана петербуржцев, на смену им пришли многоходовые комбинации, позволяющие лишить уже обманутую жертву всех оставшихся сбережений и даже жилья, рассказала РИА Новости следователь по особо важным делам ГСУ ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Юлия Острянина. "Звонки с сообщением о том, что родственник попал в ДТП, уже стали редкостью, как и "продажа воздуха" через сайты бесплатных объявлений. И даже если мошенническая схема начинается со стандартного заявления о якобы подозрительной активности с банковским счетом или утечке персональных данных, дело зачастую не ограничивается однократным переводом сбережений потерпевшего на "безопасный" счет", – сказала она. По словам следователя полиции, на первом этапе потенциальным жертвам обычно поступают звонки или сообщения через мессенджеры якобы от представителей надзорных государственных служб – например, Росфинмониторинга. Когда человек уже расстался с частью своих денег, но еще не понял, что его обманули, к схеме подключаются мнимые силовики."Потерпевшим просто не дают опомниться. После того, как они перевели какую-то сумму по указанным мошенниками реквизитам или передали деньги их курьеру, начинаются новые звонки. Нередки ситуации, когда якобы правоохранители сообщают гражданину, что его деньги ушли на финансирование ВСУ, и теперь он должен оказать "содействие расследованию", а также защитить оставшиеся сбережения. В результате потерпевшие набирают кредиты, продают квартиры – их буквально обирают до нитки", – рассказала Острянина. В числе сложных мошеннических схем она назвала также организацию видеосообщений или звонков с использованием образов близких родственников и их голосов. "Все это собирается в соцсетях, обрабатывается, и в итоге потерпевший видит и слышит близкого человека, который якобы просит помочь в сложной ситуации", – отметила следователь.Она посоветовала в такой ситуации прервать беседу и самому связаться с тем, с кем якобы происходит разговор, даже если это не удается сделать мгновенно.Как добавила Острянина, интернет-мошенники в Петербурге не отказываются и от продажи несуществующих товаров, но теперь клиентов не просто привлекают объявлениями на профильных интернет-ресурсах, а обманывают с помощью фишинговых сайтов. По оценке следователя, этот способ мошенничества часто в большей степени ориентирован на молодых людей, которые ищут популярные в их окружении вещи по приемлемой цене.При этом пожилых жителей Петербурга можно отнести к "целевой аудитории" всех категорий телефонных мошенников, добавила Острянина. "В феврале мы завершили расследование уголовного дела, где потерпевшими стали более 30 пожилых женщин, включая блокадниц. Их "обрабатывали" по телефону под видом медицинских работников, вплоть до "ассистента профессора", сообщая, что по результатам анализа крови выявлено редкое заболевание со сложным названием, которое, хоть и не смертельно, приводит к параличу", – вспоминает следователь по особо важным делам. По ее словам, в результат пенсионерок убеждали в необходимости срочной покупки медикаментов, якобы позволяющих блокировать развитие несуществующего заболевания. При этом курьеры мошенников привозили женщинам дешевые безвредные препараты из ближайших аптек. "Причиненный ущерб составил около 17 миллионов рублей. Некоторые потерпевшие отдавали за "лекарства" буквально все, что у них было. Многие из них – одинокие пожилые женщины, которые рассказывали, что привыкли доверять медикам просто в силу возраста и воспитания. Мошенники воспользовались этим с особым цинизмом", – отметила Острянина. Следователь ГУМВД рекомендовала не вступать в разговоры с незнакомцами ни по стационарному телефону, ни через мессенджеры и блокировать любые их сообщения. "Лучше пропустить даже звонок, который действительно важен, чем потом обращаться в полицию с заявлением о мошенничестве", – заключила Острянина.

https://ria.ru/20250405/moshenniki-2009465086.html

https://ria.ru/20250404/moskva-2009373109.html

https://ria.ru/20250404/rossijane-2009337896.html

https://ria.ru/20250404/moshenniki-2009326106.html

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санкт-петербург, ленинградская область, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины