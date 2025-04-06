https://ria.ru/20250406/moshennichestvo-2009665494.html

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 06.04.2025

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества

Мошенники пытаются украсть деньги россиян при помощи новой схемы с фейковой заменой кодов номеров у городских телефонов, сообщает прокуратура Москвы в своем... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T17:07:00+03:00

2025-04-06T17:07:00+03:00

2025-04-06T19:27:00+03:00

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мошенники пытаются украсть деньги россиян при помощи новой схемы с фейковой заменой кодов номеров у городских телефонов, сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале."Новая уловка телефонных аферистов – якобы замена кодов номеров домашних телефонов", - говорится в публикации.Прокуратура сообщила о случае, когда мошенники, предлагавшие заменить код городского телефона, смогли узнать у потерпевшего его паспортные данные и уговорить произнести вслух фразу "Не возражаю против замены номера".На следующий день, выдавая себя за сотрудников службы безопасности банка и ФСБ, злоумышленники смогли убедить 82-летнего пенсионера отдать курьеру снятые со счета наличные взамен на сфабрикованные банковские документы, а потом прекратили с ним все контакты."Мужчина понял, что больше миллиона рублей он отдал аферистам", — говорится в материале.В прокуратуре посоветовали сразу же прекращать телефонный разговор, если неизвестный собеседник предлагает назвать поступивший в сообщении код, личные данные или отдать свои деньги курьеру или перевести их на безопасный счет.Президент России Владимир Путин 2 апреля поручил до 15 июля представить предложения по созданию единого механизма координации госорганов и организаций для борьбы с мошенниками.

https://ria.ru/20250404/gosduma-2009239200.html

https://ria.ru/20250403/moshenniki-2009098471.html

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технологии, москва, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, происшествия