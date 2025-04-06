Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества
Прокуратура Москвы рассказала о схеме мошенничества с кодами номеров телефонов
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мошенники пытаются украсть деньги россиян при помощи новой схемы с фейковой заменой кодов номеров у городских телефонов, сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.
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"Новая уловка телефонных аферистов – якобы замена кодов номеров домашних телефонов", - говорится в публикации.
Прокуратура сообщила о случае, когда мошенники, предлагавшие заменить код городского телефона, смогли узнать у потерпевшего его паспортные данные и уговорить произнести вслух фразу "Не возражаю против замены номера".
На следующий день, выдавая себя за сотрудников службы безопасности банка и ФСБ, злоумышленники смогли убедить 82-летнего пенсионера отдать курьеру снятые со счета наличные взамен на сфабрикованные банковские документы, а потом прекратили с ним все контакты.
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"Мужчина понял, что больше миллиона рублей он отдал аферистам", — говорится в материале.
В прокуратуре посоветовали сразу же прекращать телефонный разговор, если неизвестный собеседник предлагает назвать поступивший в сообщении код, личные данные или отдать свои деньги курьеру или перевести их на безопасный счет.
Президент России Владимир Путин 2 апреля поручил до 15 июля представить предложения по созданию единого механизма координации госорганов и организаций для борьбы с мошенниками.
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