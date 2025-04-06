Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 06.04.2025 (обновлено: 19:27 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/moshennichestvo-2009665494.html
Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества
Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 06.04.2025
Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества
Мошенники пытаются украсть деньги россиян при помощи новой схемы с фейковой заменой кодов номеров у городских телефонов, сообщает прокуратура Москвы в своем... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T17:07:00+03:00
2025-04-06T19:27:00+03:00
технологии
москва
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_221ddbdc8f2ef6b25885c3edb89ab181.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мошенники пытаются украсть деньги россиян при помощи новой схемы с фейковой заменой кодов номеров у городских телефонов, сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале."Новая уловка телефонных аферистов – якобы замена кодов номеров домашних телефонов", - говорится в публикации.Прокуратура сообщила о случае, когда мошенники, предлагавшие заменить код городского телефона, смогли узнать у потерпевшего его паспортные данные и уговорить произнести вслух фразу "Не возражаю против замены номера".На следующий день, выдавая себя за сотрудников службы безопасности банка и ФСБ, злоумышленники смогли убедить 82-летнего пенсионера отдать курьеру снятые со счета наличные взамен на сфабрикованные банковские документы, а потом прекратили с ним все контакты.&quot;Мужчина понял, что больше миллиона рублей он отдал аферистам&quot;, — говорится в материале.В прокуратуре посоветовали сразу же прекращать телефонный разговор, если неизвестный собеседник предлагает назвать поступивший в сообщении код, личные данные или отдать свои деньги курьеру или перевести их на безопасный счет.Президент России Владимир Путин 2 апреля поручил до 15 июля представить предложения по созданию единого механизма координации госорганов и организаций для борьбы с мошенниками.
https://ria.ru/20250404/gosduma-2009239200.html
https://ria.ru/20250403/moshenniki-2009098471.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a5dafcf2396c3308eb51aed3d7721ff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, москва, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, происшествия
Технологии, Москва, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество, Происшествия
Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества

Прокуратура Москвы рассказала о схеме мошенничества с кодами номеров телефонов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мошенники пытаются украсть деньги россиян при помощи новой схемы с фейковой заменой кодов номеров у городских телефонов, сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.
«
"Новая уловка телефонных аферистов – якобы замена кодов номеров домашних телефонов", - говорится в публикации.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В Госдуме предложили радикальное средство борьбы с телефонными мошенниками
4 апреля, 03:28
Прокуратура сообщила о случае, когда мошенники, предлагавшие заменить код городского телефона, смогли узнать у потерпевшего его паспортные данные и уговорить произнести вслух фразу "Не возражаю против замены номера".
На следующий день, выдавая себя за сотрудников службы безопасности банка и ФСБ, злоумышленники смогли убедить 82-летнего пенсионера отдать курьеру снятые со счета наличные взамен на сфабрикованные банковские документы, а потом прекратили с ним все контакты.
«

"Мужчина понял, что больше миллиона рублей он отдал аферистам", — говорится в материале.

В прокуратуре посоветовали сразу же прекращать телефонный разговор, если неизвестный собеседник предлагает назвать поступивший в сообщении код, личные данные или отдать свои деньги курьеру или перевести их на безопасный счет.
Президент России Владимир Путин 2 апреля поручил до 15 июля представить предложения по созданию единого механизма координации госорганов и организаций для борьбы с мошенниками.
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 16,5 миллиона рублей
3 апреля, 13:47
 
ТехнологииМоскваРоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ОбществоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала