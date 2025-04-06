https://ria.ru/20250406/makgregor-2009607125.html

Макгрегор дал Пентагону совет по Ближнему Востоку

Макгрегор дал Пентагону совет по Ближнему Востоку - РИА Новости, 06.04.2025

Макгрегор дал Пентагону совет по Ближнему Востоку

Экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в социальной сети Х предостерёг Вашингтон от наращивания американской военной мощи РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T09:39:00+03:00

2025-04-06T09:39:00+03:00

2025-04-06T09:39:00+03:00

в мире

сша

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пит хегсет

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в социальной сети Х предостерёг Вашингтон от наращивания американской военной мощи на Ближнем Востоке, задавшись вопросом о том, сколько американцев помнят последствия предыдущих "военных фиаско" США. Во вторник официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что США усиливают свое военное присутствие в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM), включая Ближний Восток, чтобы предотвратить эскалацию и защитить свои интересы. В Пентагоне подчеркнули, что США и их партнеры готовы ответить на любые попытки государств или негосударственных акторов дестабилизировать ситуацию. Министр обороны Пит Хегсет ранее заявил, что в случае угроз со стороны Ирана американским гражданам или интересам "США предпримут решительные действия для их защиты". "На Ближнем Востоке назревают новые конфликты. Однако, поскольку наращивание американской военной мощи в регионе сигнализирует о приближении новой войны с Ираном, сколько американцев помнят последствия предыдущих военных фиаско в Афганистане, Корее и Вьетнаме?" - написал Макгрегор. Ранее агентство Ренхап со ссылкой на источники передавало, что Южная Корея и США согласовали план временной передислокации батарей противоракетной обороны Patriot на Ближний Восток. Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене. Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов. СМИ сообщают, что Вашингтон также готовится к нанесению мощных ударов по Ирану.

https://ria.ru/20250406/tramp-2009596326.html

https://ria.ru/20250404/tramp-2009229594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, ближний восток, иран, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, ансар алла