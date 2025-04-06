Макгрегор дал Пентагону совет по Ближнему Востоку
Макгрегор предостерег США от наращивания военной мощи на Ближнем Востоке
Дуглас Макгрегор. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в социальной сети Х предостерёг Вашингтон от наращивания американской военной мощи на Ближнем Востоке, задавшись вопросом о том, сколько американцев помнят последствия предыдущих "военных фиаско" США.
Во вторник официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что США усиливают свое военное присутствие в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM), включая Ближний Восток, чтобы предотвратить эскалацию и защитить свои интересы. В Пентагоне подчеркнули, что США и их партнеры готовы ответить на любые попытки государств или негосударственных акторов дестабилизировать ситуацию. Министр обороны Пит Хегсет ранее заявил, что в случае угроз со стороны Ирана американским гражданам или интересам "США предпримут решительные действия для их защиты".
"На Ближнем Востоке назревают новые конфликты. Однако, поскольку наращивание американской военной мощи в регионе сигнализирует о приближении новой войны с Ираном, сколько американцев помнят последствия предыдущих военных фиаско в Афганистане, Корее и Вьетнаме?" - написал Макгрегор.
Ранее агентство Ренхап со ссылкой на источники передавало, что Южная Корея и США согласовали план временной передислокации батарей противоракетной обороны Patriot на Ближний Восток.
Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене. Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов. СМИ сообщают, что Вашингтон также готовится к нанесению мощных ударов по Ирану.