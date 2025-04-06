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Макгрегор дал Пентагону совет по Ближнему Востоку - РИА Новости, 06.04.2025
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09:39 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/makgregor-2009607125.html
Макгрегор дал Пентагону совет по Ближнему Востоку
Макгрегор дал Пентагону совет по Ближнему Востоку - РИА Новости, 06.04.2025
Макгрегор дал Пентагону совет по Ближнему Востоку
Экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в социальной сети Х предостерёг Вашингтон от наращивания американской военной мощи РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T09:39:00+03:00
2025-04-06T09:39:00+03:00
в мире
сша
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пит хегсет
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министерство обороны сша
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в социальной сети Х предостерёг Вашингтон от наращивания американской военной мощи на Ближнем Востоке, задавшись вопросом о том, сколько американцев помнят последствия предыдущих "военных фиаско" США. Во вторник официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что США усиливают свое военное присутствие в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM), включая Ближний Восток, чтобы предотвратить эскалацию и защитить свои интересы. В Пентагоне подчеркнули, что США и их партнеры готовы ответить на любые попытки государств или негосударственных акторов дестабилизировать ситуацию. Министр обороны Пит Хегсет ранее заявил, что в случае угроз со стороны Ирана американским гражданам или интересам "США предпримут решительные действия для их защиты". "На Ближнем Востоке назревают новые конфликты. Однако, поскольку наращивание американской военной мощи в регионе сигнализирует о приближении новой войны с Ираном, сколько американцев помнят последствия предыдущих военных фиаско в Афганистане, Корее и Вьетнаме?" - написал Макгрегор. Ранее агентство Ренхап со ссылкой на источники передавало, что Южная Корея и США согласовали план временной передислокации батарей противоракетной обороны Patriot на Ближний Восток. Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене. Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов. СМИ сообщают, что Вашингтон также готовится к нанесению мощных ударов по Ирану.
https://ria.ru/20250406/tramp-2009596326.html
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ближний восток
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в мире, сша, ближний восток, иран, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, ансар алла
В мире, США, Ближний Восток, Иран, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Ансар Алла
Макгрегор дал Пентагону совет по Ближнему Востоку

Макгрегор предостерег США от наращивания военной мощи на Ближнем Востоке

CC BY-SA 4.0 / BMG-2048 / Douglas Macgregor August 2020Дуглас Макгрегор
Дуглас Макгрегор - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
CC BY-SA 4.0 / BMG-2048 / Douglas Macgregor August 2020
Дуглас Макгрегор. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в социальной сети Х предостерёг Вашингтон от наращивания американской военной мощи на Ближнем Востоке, задавшись вопросом о том, сколько американцев помнят последствия предыдущих "военных фиаско" США.
Во вторник официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что США усиливают свое военное присутствие в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM), включая Ближний Восток, чтобы предотвратить эскалацию и защитить свои интересы. В Пентагоне подчеркнули, что США и их партнеры готовы ответить на любые попытки государств или негосударственных акторов дестабилизировать ситуацию. Министр обороны Пит Хегсет ранее заявил, что в случае угроз со стороны Ирана американским гражданам или интересам "США предпримут решительные действия для их защиты".
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"На Ближнем Востоке назревают новые конфликты. Однако, поскольку наращивание американской военной мощи в регионе сигнализирует о приближении новой войны с Ираном, сколько американцев помнят последствия предыдущих военных фиаско в Афганистане, Корее и Вьетнаме?" - написал Макгрегор.
Ранее агентство Ренхап со ссылкой на источники передавало, что Южная Корея и США согласовали план временной передислокации батарей противоракетной обороны Patriot на Ближний Восток.
Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене. Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов. СМИ сообщают, что Вашингтон также готовится к нанесению мощных ударов по Ирану.
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В миреСШАБлижний ВостокИранПит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны СШААнсар Алла
 
 
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