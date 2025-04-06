https://ria.ru/20250406/kuban-2009630557.html
На Кубани задержали третьего подростка, угнавшего машину воспитателя
На Кубани задержали третьего подростка, угнавшего машину воспитателя - РИА Новости, 06.04.2025
На Кубани задержали третьего подростка, угнавшего машину воспитателя
Задержан юноша из компании подростков, которые сбежали из реабилитационного центра и угнали машину воспитателя, чтобы уехать в Сочи, а по пути чуть не сбили... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T12:55:00+03:00
2025-04-06T12:55:00+03:00
2025-04-06T12:55:00+03:00
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КРАСНОДАР, 6 апр – РИА Новости. Задержан юноша из компании подростков, которые сбежали из реабилитационного центра и угнали машину воспитателя, чтобы уехать в Сочи, а по пути чуть не сбили человека, сообщили в прокуратуре Кубани. Ранее 16-летнего юношу объявили в федеральный розыск, 15-летнюю девушку и 13-летнего подростка задержали; ее арестовали. Все трое сбежали из реабилитационного центра для несовершеннолетних в станице Павловской. "В ст. Выселки правоохранительными органами установлен и задержан третий воспитанник реабилитационного центра ст. Павловской, самовольно покинувший учреждение социальной помощи и угнавший транспортное средство его работника. Шестнадцатилетний подросток доставлен в Павловский район", - говорится в сообщении. Ребята похитили ключи, угнали машину воспитателя центра. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, они планировали поехать отдыхать в Сочи. Парни высадили девушку и поехали на платном участке дороги, где сбили шлагбаум и зацепили зеркалом автомобиля работника пункта оплаты. Затем подростки остановились из-за неисправности авто и попытались убежать в сторону лесополосы. 16-летнему подростку удалось скрыться, младшего догнали сотрудники ДПС и доставили в реабилитационный центр. Старший парень и девушка подозреваются в угоне автомобиля, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ), сообщало региональное управление СК.
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происшествия, сочи, россия, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край
Происшествия, Сочи, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Краснодарский край
На Кубани задержали третьего подростка, угнавшего машину воспитателя
На Кубани задержали третьего подростка, угнавшего машину, чтобы уехать в Сочи