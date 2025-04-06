https://ria.ru/20250406/kuban-2009630557.html

На Кубани задержали третьего подростка, угнавшего машину воспитателя

На Кубани задержали третьего подростка, угнавшего машину воспитателя - РИА Новости, 06.04.2025

На Кубани задержали третьего подростка, угнавшего машину воспитателя

Задержан юноша из компании подростков, которые сбежали из реабилитационного центра и угнали машину воспитателя, чтобы уехать в Сочи, а по пути чуть не сбили... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T12:55:00+03:00

2025-04-06T12:55:00+03:00

2025-04-06T12:55:00+03:00

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КРАСНОДАР, 6 апр – РИА Новости. Задержан юноша из компании подростков, которые сбежали из реабилитационного центра и угнали машину воспитателя, чтобы уехать в Сочи, а по пути чуть не сбили человека, сообщили в прокуратуре Кубани. Ранее 16-летнего юношу объявили в федеральный розыск, 15-летнюю девушку и 13-летнего подростка задержали; ее арестовали. Все трое сбежали из реабилитационного центра для несовершеннолетних в станице Павловской. "В ст. Выселки правоохранительными органами установлен и задержан третий воспитанник реабилитационного центра ст. Павловской, самовольно покинувший учреждение социальной помощи и угнавший транспортное средство его работника. Шестнадцатилетний подросток доставлен в Павловский район", - говорится в сообщении. Ребята похитили ключи, угнали машину воспитателя центра. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, они планировали поехать отдыхать в Сочи. Парни высадили девушку и поехали на платном участке дороги, где сбили шлагбаум и зацепили зеркалом автомобиля работника пункта оплаты. Затем подростки остановились из-за неисправности авто и попытались убежать в сторону лесополосы. 16-летнему подростку удалось скрыться, младшего догнали сотрудники ДПС и доставили в реабилитационный центр. Старший парень и девушка подозреваются в угоне автомобиля, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ), сообщало региональное управление СК.

https://ria.ru/20250404/zheleznogorsk-2009274304.html

https://ria.ru/20250403/vladivostok-2009097890.html

https://ria.ru/20250401/peterburg-2008638217.html

сочи

россия

краснодарский край

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происшествия, сочи, россия, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край