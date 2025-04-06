https://ria.ru/20250406/japonija-2009678227.html

В Японии сформировали морскую группу для перевозок на отдаленные острова

В Японии сформировали морскую группу для перевозок на отдаленные острова - РИА Новости, 06.04.2025

В Японии сформировали морскую группу для перевозок на отдаленные острова

Новое подразделение - морская транспортная группа для перевозок на отдаленные острова в случае чрезвычайной ситуации - прошло церемонию формирования в Японии с... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T19:33:00+03:00

2025-04-06T19:33:00+03:00

2025-04-06T19:33:00+03:00

в мире

япония

хиросима (префектура)

тайвань

гэн накатани

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ТОКИО, 6 апр - РИА Новости. Новое подразделение - морская транспортная группа для перевозок на отдаленные острова в случае чрезвычайной ситуации - прошло церемонию формирования в Японии с участием министра обороны Гэна Накатани, сообщил телеканал NHK. Церемония проходила на базе Курэ военно-морских сил самообороны в Хиросиме. Под отдаленными островами в Японии подразумевают островки на юго-западе страны, они расположены ближе всего к Тайваню. "Если мы хотим быть полностью готовыми к защите островов, необходимо укрепление "возможностей оперативного развертывания" для быстрой и продолжительной отправки военных подразделений и снаряжения из каждой точки страны на эти острова. Для того, чтобы можно было реагировать на различные ситуации, мы будем повышать транспортные возможности", - сказал министр Накатани. Особенность нового подразделения в том, что оно специализируется на транспортировке личного состава и вооружений морским путем. Оно будет использоваться всеми тремя родами войск - сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими силами самообороны, но в основном займется перевозкой вооружений сухопутных сил. Также и управляться оно будет в основном сотрудниками сухопутных сил. Планируется довести численность личного состава с нынешних 100 человек до нескольких сотен к 2027 году. Также к 2027 году количество кораблей будет доведено до 10, в их число войдут и небольшие транспортные катера, которые смогут заходить на мелководье в районе удаленных островов и пришвартовываться к песчаным берегам. Корабли будут дислоцированы на базе Курэ в Хиросиме и на базе Хансин в Кобе, кроме того, планируется создать причалы на острове Амиами-осима в префектуре Кагосима.

https://ria.ru/20250406/kitaj-2009604430.html

япония

хиросима (префектура)

тайвань

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, япония, хиросима (префектура), тайвань, гэн накатани