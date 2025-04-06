В Японии сформировали морскую группу для перевозок на отдаленные острова
В Японии создали морскую транспортную группу для перевозок на отдаленные острова
© AP Photo / Koji UedaКорабли ВМС Японии
© AP Photo / Koji Ueda
Корабли ВМС Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 6 апр - РИА Новости. Новое подразделение - морская транспортная группа для перевозок на отдаленные острова в случае чрезвычайной ситуации - прошло церемонию формирования в Японии с участием министра обороны Гэна Накатани, сообщил телеканал NHK.
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"Если мы хотим быть полностью готовыми к защите островов, необходимо укрепление "возможностей оперативного развертывания" для быстрой и продолжительной отправки военных подразделений и снаряжения из каждой точки страны на эти острова. Для того, чтобы можно было реагировать на различные ситуации, мы будем повышать транспортные возможности", - сказал министр Накатани.
Особенность нового подразделения в том, что оно специализируется на транспортировке личного состава и вооружений морским путем. Оно будет использоваться всеми тремя родами войск - сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими силами самообороны, но в основном займется перевозкой вооружений сухопутных сил. Также и управляться оно будет в основном сотрудниками сухопутных сил.
Планируется довести численность личного состава с нынешних 100 человек до нескольких сотен к 2027 году. Также к 2027 году количество кораблей будет доведено до 10, в их число войдут и небольшие транспортные катера, которые смогут заходить на мелководье в районе удаленных островов и пришвартовываться к песчаным берегам. Корабли будут дислоцированы на базе Курэ в Хиросиме и на базе Хансин в Кобе, кроме того, планируется создать причалы на острове Амиами-осима в префектуре Кагосима.