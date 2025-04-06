https://ria.ru/20250406/izmeny-2009626364.html

В РПЦ объяснили печальную статистику супружеских измен в России

В РПЦ объяснили печальную статистику супружеских измен в России - РИА Новости, 06.04.2025

В РПЦ объяснили печальную статистику супружеских измен в России

"Печальная статистика" супружеских измен в России – результат их популяризации в массовой культуре, нужны комплексные усилия по восстановлению института... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T12:19:00+03:00

2025-04-06T12:19:00+03:00

2025-04-06T12:19:00+03:00

россия

вахтанг кипшидзе

максим первозванский

вциом

общество

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. "Печальная статистика" супружеских измен в России – результат их популяризации в массовой культуре, нужны комплексные усилия по восстановлению института традиционной семьи в России, рассказал РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По данным опроса ВЦИОМ, опубликованного в марте, четверо из десяти (42%) россиян заявили, что им изменяли их партнеры, 21% уверены, что такого не было, 32% россиян ответили, что такое могло быть, но им об этом неизвестно. Причем более трети (37%) респондентов признались, что сами изменяли партнеру: среди мужчин об этом заявили 41%, среди женщин - 34%. Более половины (56%) россиян утверждают, что не изменяли никогда, 73% согласились с тем, что они исключают для себя возможность измены в рамках брака, следует из опроса. По мнению 41% опрошенных, ситуацию, в которой партнер испытывает чувства к другому человеку, но физической связи между ними не было, тоже можно назвать изменой, 44% не считают это изменой. "Массовая культура работала несколько десятилетий, чтобы сделать адюльтер нормой, и, увы, разрушительный результат налицо. Это печальная статистика, которая показывает, что необходимы комплексные усилия по восстановлению института традиционной семьи. Ведь без верности супругов семейная жизнь превращается в профанацию", - сказал Кипшидзе. В свою очередь клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский предположил, что реально изменяющих людей больше, просто "не каждый готов об этом говорить". "И даже если принять эти цифры, которые крутятся вокруг 50% – это ужасная статистика. Измена супругу равносильна разрушению брака, получается, очень многие люди готовы на какие-то действия, прямо разрушающие брак. Даже если они не разводятся, по их отношениям, чувствам, изменой наносится такой удар, что семья уже в "нокауте". Измена, разрушение семьи - это смертный грех, приравниваемый Церковью к убийству", - рассказал священник. Первозванский также обратил внимание на то, что, по мнению 41% опрошенных, ситуацию, в которой партнер испытывает чувства к другому человеку, но физической связи между ними не было, тоже можно назвать изменой. "Это духовная или душевная измена. Мы изменяем, когда отдаём другому человеку ту часть своей жизни - время, эмоции, общение - которая должна принадлежать мужу, или жене. Это не про любое общение, но когда, например, из всех женщин или мужчин, с которыми вы общаетесь, скажем, по работе, вы эмоционально выделяете одного - с ним хочется ходить обедать и о чем-то разговаривать, плакаться в жилетку, делиться своими радостями и горестями - это уже духовная измена", - пояснил священник. По его словам, измены связаны с разными факторам, но один из важнейших – пропаганда в российской массовой культуре интимных отношений вне брака. "Наше государство серьёзно взялось за ограничение пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ*), но у нас не существует никаких ограничений на пропаганду сексуальных отношений вне брака (секса до брака и измен в браке). Это не осуждается ни обществом, ни государством, ни культурой. Есть еще более страшная тенденция с Запада, когда интимные отношения воспринимаются как спорт, сводятся к физиологической активности для здоровья, которая происходит вне эмоциональной сферы", - сетует протоиерей. Он подчеркнул, что ценности, в том числе верность, а также соответствующее отношение к супругу, семье, формируются еще до брака. "Например, сексуальные отношения до брака считаются сейчас в обществе как бы совершенно нормальными. Хотя с точки зрения Церкви - это блуд, то есть грех. И не случайно исторически на Руси человека, ведущего свободную сексуальную жизнь до брака, особенно если это множественные связи, называли испорченным. Не в том смысле, что на него порчу навели, а что он "испорченный", "прокисший", "протухший" - он не способен к установлению нормальных, прочных, длительных отношений. С ним нельзя строить семью", - пояснил протоиерей. "Великая русская литература показывает, что происходит после измены. Если бы Татьяна решила "замутить" роман с Онегиным? Это уже Анна Каренина Льва Толстого! Есть люди, которые это воспринимают, на этом учатся, а все остальные? Для них другой, как оказалось, "культурный код", - заключил собеседник агентства.* Запрещено в России как экстремистское

https://ria.ru/20250325/semya-1882525592.html

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россия, вахтанг кипшидзе, максим первозванский, вциом, общество, русская православная церковь