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WP раскрыла причину гибели военных на базе США в Иордании в 2024 году - РИА Новости, 06.04.2025
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20:59 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/iordaniya-2009691911.html
WP раскрыла причину гибели военных на базе США в Иордании в 2024 году
WP раскрыла причину гибели военных на базе США в Иордании в 2024 году - РИА Новости, 06.04.2025
WP раскрыла причину гибели военных на базе США в Иордании в 2024 году
Атаку беспилотников на американскую базу в Иордании в 2024 году, в результате которой погибли трое военных, скорее всего, можно было предотвратить, если бы не... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T20:59:00+03:00
2025-04-06T20:59:00+03:00
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Атаку беспилотников на американскую базу в Иордании в 2024 году, в результате которой погибли трое военных, скорее всего, можно было предотвратить, если бы не многочисленные ошибки командования, запутавшегося в собственных полномочиях, и наблюдательного центра, не заметившего дрон на радарах, сообщает издание Washington Post со ссылкой на просмотренный отчет. "Расследование армии возлагает значительную вину на руководство и экипажи оперативного центра. Нападение было допущено из-за их "неспособности оценить неопознанный летательный объект", который засветился на радаре", - пишет издание. Отмечается, что еще за полтора часа за атаки появилась разведывательная информация о том, что группы ополченцев открыто обсуждали в социальных сетях свои намерения атаковать американские войска в этом районе, но когда радар засек неизвестный объект, направляющийся к базе, никто не оценил его как угрозу и не отдал приказ укрыться. При этом ответственные за наблюдение военные, сообщили следователям, что не видели дрона на своих экранах, вместо этого указав на два объекта, которые, по их оценке, были птицами или находились слишком далеко, чтобы представлять опасность. Позднее, когда появилась возможность предупредить персонал базы о возможной угрозе, среди солдат в оперативном центре возникло замешательство относительно их полномочий. Ночная смена считалась наиболее вероятным периодом, когда могла произойти атака, но ей командовал не офицер, а военнослужащий званием ниже, в результате чего команда "не чувствовала себя полностью уполномоченной принимать важные решения". В конце января 2024 года в результате нападения на американскую базу, расположенную вдоль границы Иордании с Сирией и Ираком, погибли трое военнослужащих США, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся Вашингтон возложил в том числе на Иран. В ответ американская авиация нанесла удары по западному Ираку и приграничным с Сирией районам.
https://ria.ru/20250402/ssha-2008850374.html
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WP раскрыла причину гибели военных на базе США в Иордании в 2024 году

WP: военные на базе США в Иордании в 2024 году погибли из-за ошибки командования

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Атаку беспилотников на американскую базу в Иордании в 2024 году, в результате которой погибли трое военных, скорее всего, можно было предотвратить, если бы не многочисленные ошибки командования, запутавшегося в собственных полномочиях, и наблюдательного центра, не заметившего дрон на радарах, сообщает издание Washington Post со ссылкой на просмотренный отчет.
"Расследование армии возлагает значительную вину на руководство и экипажи оперативного центра. Нападение было допущено из-за их "неспособности оценить неопознанный летательный объект", который засветился на радаре", - пишет издание.
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Отмечается, что еще за полтора часа за атаки появилась разведывательная информация о том, что группы ополченцев открыто обсуждали в социальных сетях свои намерения атаковать американские войска в этом районе, но когда радар засек неизвестный объект, направляющийся к базе, никто не оценил его как угрозу и не отдал приказ укрыться. При этом ответственные за наблюдение военные, сообщили следователям, что не видели дрона на своих экранах, вместо этого указав на два объекта, которые, по их оценке, были птицами или находились слишком далеко, чтобы представлять опасность.
Позднее, когда появилась возможность предупредить персонал базы о возможной угрозе, среди солдат в оперативном центре возникло замешательство относительно их полномочий. Ночная смена считалась наиболее вероятным периодом, когда могла произойти атака, но ей командовал не офицер, а военнослужащий званием ниже, в результате чего команда "не чувствовала себя полностью уполномоченной принимать важные решения".
В конце января 2024 года в результате нападения на американскую базу, расположенную вдоль границы Иордании с Сирией и Ираком, погибли трое военнослужащих США, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся Вашингтон возложил в том числе на Иран. В ответ американская авиация нанесла удары по западному Ираку и приграничным с Сирией районам.
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