https://ria.ru/20250406/hinshtejn-2009699521.html

Хинштейн осмотрел разрушения в двух освобожденных селах Суджанского района

Хинштейн осмотрел разрушения в двух освобожденных селах Суджанского района - РИА Новости, 06.04.2025

Хинштейн осмотрел разрушения в двух освобожденных селах Суджанского района

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в сопровождении военных побывал в двух освобождённых от ВСУ сёлах курского Суджанского района,... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T21:46:00+03:00

2025-04-06T21:46:00+03:00

2025-04-06T21:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджанский район

александр хинштейн

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСК, 6 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в сопровождении военных побывал в двух освобождённых от ВСУ сёлах курского Суджанского района, где осмотрел разрушения и оценил ситуацию в приграничье. "Сегодня в сопровождении военных целый день работал на территориях, которые совсем недавно наши военнослужащие освободили от украинских оккупантов, - в селах Малой Локне и Погребки Суджанского района. Сам осмотрел разрушения, оценил ситуацию, которая сегодня складывается в приграничье", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Увиденное Хинштейн назвал преступлением, а также добавил, что подробности расскажет позже. "О том, что увидел и какие варварства против нашей памяти и веры творили украинские нацисты на Курской земле, подробно расскажу завтра. Твёрдо убеждён, что за все эти преступления ВСУ должны ответить!" - заявил он. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.

https://ria.ru/20250405/zhiteli-2009583060.html

https://ria.ru/20250403/khinshteyn-2009139423.html

курская область

россия

суджанский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, суджанский район, александр хинштейн, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины