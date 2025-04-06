Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн осмотрел разрушения в двух освобожденных селах Суджанского района - РИА Новости, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:46 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/hinshtejn-2009699521.html
Хинштейн осмотрел разрушения в двух освобожденных селах Суджанского района
Хинштейн осмотрел разрушения в двух освобожденных селах Суджанского района - РИА Новости, 06.04.2025
Хинштейн осмотрел разрушения в двух освобожденных селах Суджанского района
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в сопровождении военных побывал в двух освобождённых от ВСУ сёлах курского Суджанского района,... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T21:46:00+03:00
2025-04-06T21:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджанский район
александр хинштейн
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005439131_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_2440de1d9b4295ec7b44827b9ff78e00.jpg
КУРСК, 6 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в сопровождении военных побывал в двух освобождённых от ВСУ сёлах курского Суджанского района, где осмотрел разрушения и оценил ситуацию в приграничье. "Сегодня в сопровождении военных целый день работал на территориях, которые совсем недавно наши военнослужащие освободили от украинских оккупантов, - в селах Малой Локне и Погребки Суджанского района. Сам осмотрел разрушения, оценил ситуацию, которая сегодня складывается в приграничье", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Увиденное Хинштейн назвал преступлением, а также добавил, что подробности расскажет позже. "О том, что увидел и какие варварства против нашей памяти и веры творили украинские нацисты на Курской земле, подробно расскажу завтра. Твёрдо убеждён, что за все эти преступления ВСУ должны ответить!" - заявил он. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
https://ria.ru/20250405/zhiteli-2009583060.html
https://ria.ru/20250403/khinshteyn-2009139423.html
курская область
россия
суджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005439131_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_83f4e73412e8aa3c462285c172e80c5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, суджанский район, александр хинштейн, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджанский район, Александр Хинштейн, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Хинштейн осмотрел разрушения в двух освобожденных селах Суджанского района

Врио главы Курской области Хинштейн посетил два освобожденных от ВСУ села

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВ Суджанском районе Курской области
В Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
В Суджанском районе Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 6 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в сопровождении военных побывал в двух освобождённых от ВСУ сёлах курского Суджанского района, где осмотрел разрушения и оценил ситуацию в приграничье.
«
"Сегодня в сопровождении военных целый день работал на территориях, которые совсем недавно наши военнослужащие освободили от украинских оккупантов, - в селах Малой Локне и Погребки Суджанского района. Сам осмотрел разрушения, оценил ситуацию, которая сегодня складывается в приграничье", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Военнослужащий РФ на территории освобожденной деревни в Курской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Жители курского Большесолдатского района готовы вернуться в свои дома
5 апреля, 22:51
Увиденное Хинштейн назвал преступлением, а также добавил, что подробности расскажет позже. "О том, что увидел и какие варварства против нашей памяти и веры творили украинские нацисты на Курской земле, подробно расскажу завтра. Твёрдо убеждён, что за все эти преступления ВСУ должны ответить!" - заявил он.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Хинштейн заявил о скором освобождении Курской области
3 апреля, 15:59
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджанский районАлександр ХинштейнВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала