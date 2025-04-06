https://ria.ru/20250406/gosudarstva-2009612271.html

Многие государства пытаются принизить роль Красной Армии, заявила Матвиенко

Многие государства пытаются принизить роль Красной Армии, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.04.2025

Многие государства пытаются принизить роль Красной Армии, заявила Матвиенко

Многие государства пытаются принизить роль Красной Армии в победе над фашизмом и нацизмом, но им это не удастся, заявила председатель Совета Федерации Валентина РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T10:09:00+03:00

2025-04-06T10:09:00+03:00

2025-04-06T12:44:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

узбекистан

ленинград

валентина матвиенко

совет федерации рф

межпарламентский союз

80-летие победы в великой отечественной войне

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ТАШКЕНТ, 6 апр — РИА Новости. Многие государства пытаются принизить роль Красной Армии в победе над фашизмом и нацизмом, но им это не удастся, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко находится в Узбекистане с рабочей поездкой для участия в 150-й ассамблее Межпарламентского союза, сообщали ранее в пресс-службе СФ. "Знаете, времена нелегкие сейчас, и мы сталкиваемся с тем, что многие государства сейчас пытаются переписать историю, исказить историю, принизить роль Красной Армии, которая обеспечила победу над фашизмом и нацизмом, но у них ничего не получится, им не удастся исказить историю. И тем более важно, чтобы все помнили подвиг наших народов, подвиг Красной Армии", - сказала Матвиенко, обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны из Узбекистана и блокадникам Ленинграда, эвакуированным в Узбекистан. Матвиенко отметила, что ветераны играют очень важную роль в сохранении истории и памяти "своим примером, своим жизненным героизмом". "Еще раз вам огромное слово благодарности", - добавила она.

https://ria.ru/20250317/svr-2005503390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

узбекистан, ленинград, валентина матвиенко, совет федерации рф, межпарламентский союз, 80-летие победы в великой отечественной войне