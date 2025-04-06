Многие государства пытаются принизить роль Красной Армии, заявила Матвиенко
Матвиенко: роль Красной Армии в победе над нацизмом не удастся принизить
© Фото : Совет Федерации/TelegramПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила в Ташкенте юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." ветеранам войны из Узбекистана
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила в Ташкенте юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." ветеранам войны из Узбекистана
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ТАШКЕНТ, 6 апр — РИА Новости. Многие государства пытаются принизить роль Красной Армии в победе над фашизмом и нацизмом, но им это не удастся, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко находится в Узбекистане с рабочей поездкой для участия в 150-й ассамблее Межпарламентского союза, сообщали ранее в пресс-службе СФ.
"Знаете, времена нелегкие сейчас, и мы сталкиваемся с тем, что многие государства сейчас пытаются переписать историю, исказить историю, принизить роль Красной Армии, которая обеспечила победу над фашизмом и нацизмом, но у них ничего не получится, им не удастся исказить историю. И тем более важно, чтобы все помнили подвиг наших народов, подвиг Красной Армии", - сказала Матвиенко, обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны из Узбекистана и блокадникам Ленинграда, эвакуированным в Узбекистан.
Матвиенко отметила, что ветераны играют очень важную роль в сохранении истории и памяти "своим примером, своим жизненным героизмом".
"Еще раз вам огромное слово благодарности", - добавила она.
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