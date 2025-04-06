Рейтинг@Mail.ru
Многие государства пытаются принизить роль Красной Армии, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:09 06.04.2025 (обновлено: 12:44 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/gosudarstva-2009612271.html
Многие государства пытаются принизить роль Красной Армии, заявила Матвиенко
Многие государства пытаются принизить роль Красной Армии, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.04.2025
Многие государства пытаются принизить роль Красной Армии, заявила Матвиенко
Многие государства пытаются принизить роль Красной Армии в победе над фашизмом и нацизмом, но им это не удастся, заявила председатель Совета Федерации Валентина РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T10:09:00+03:00
2025-04-06T12:44:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
узбекистан
ленинград
валентина матвиенко
совет федерации рф
межпарламентский союз
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009628334_0:88:1280:808_1920x0_80_0_0_1a758a93b1ffef4047ea0f81ae59ed89.jpg
ТАШКЕНТ, 6 апр — РИА Новости. Многие государства пытаются принизить роль Красной Армии в победе над фашизмом и нацизмом, но им это не удастся, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко находится в Узбекистане с рабочей поездкой для участия в 150-й ассамблее Межпарламентского союза, сообщали ранее в пресс-службе СФ. "Знаете, времена нелегкие сейчас, и мы сталкиваемся с тем, что многие государства сейчас пытаются переписать историю, исказить историю, принизить роль Красной Армии, которая обеспечила победу над фашизмом и нацизмом, но у них ничего не получится, им не удастся исказить историю. И тем более важно, чтобы все помнили подвиг наших народов, подвиг Красной Армии", - сказала Матвиенко, обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны из Узбекистана и блокадникам Ленинграда, эвакуированным в Узбекистан. Матвиенко отметила, что ветераны играют очень важную роль в сохранении истории и памяти "своим примером, своим жизненным героизмом". "Еще раз вам огромное слово благодарности", - добавила она.
https://ria.ru/20250317/svr-2005503390.html
https://ria.ru/20250127/naryshkin-1995623785.html
узбекистан
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009628334_60:0:1197:853_1920x0_80_0_0_ef68788712e6c201fdbd37c1291d6201.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
узбекистан, ленинград, валентина матвиенко, совет федерации рф, межпарламентский союз, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Узбекистан, Ленинград, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Межпарламентский союз, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Многие государства пытаются принизить роль Красной Армии, заявила Матвиенко

Матвиенко: роль Красной Армии в победе над нацизмом не удастся принизить

© Фото : Совет Федерации/TelegramПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила в Ташкенте юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." ветеранам войны из Узбекистана
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила в Ташкенте юбилейные медали 80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. ветеранам войны из Узбекистана - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Фото : Совет Федерации/Telegram
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила в Ташкенте юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." ветеранам войны из Узбекистана
Читать ria.ru в
Дзен
ТАШКЕНТ, 6 апр — РИА Новости. Многие государства пытаются принизить роль Красной Армии в победе над фашизмом и нацизмом, но им это не удастся, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко находится в Узбекистане с рабочей поездкой для участия в 150-й ассамблее Межпарламентского союза, сообщали ранее в пресс-службе СФ.
Здание рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
СВР раскрыла отношение властей ФРГ к распространению нацизма на Украине
17 марта, 14:52
"Знаете, времена нелегкие сейчас, и мы сталкиваемся с тем, что многие государства сейчас пытаются переписать историю, исказить историю, принизить роль Красной Армии, которая обеспечила победу над фашизмом и нацизмом, но у них ничего не получится, им не удастся исказить историю. И тем более важно, чтобы все помнили подвиг наших народов, подвиг Красной Армии", - сказала Матвиенко, обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны из Узбекистана и блокадникам Ленинграда, эвакуированным в Узбекистан.
Матвиенко отметила, что ветераны играют очень важную роль в сохранении истории и памяти "своим примером, своим жизненным героизмом".
"Еще раз вам огромное слово благодарности", - добавила она.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Западу не удастся сорвать празднование Победы, заявил Нарышкин
27 января, 07:31
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеУзбекистанЛенинградВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФМежпарламентский союз80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала