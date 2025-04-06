https://ria.ru/20250406/gorlovka-2009667237.html
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 06.04.2025
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ в воскресенье, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T17:40:00+03:00
2025-04-06T17:40:00+03:00
2025-04-06T17:40:00+03:00
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ в воскресенье, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее в воскресенье Приходько сообщил о гибели мирного жителя горловского поселка Озеряновка в результате удара БПЛА ВСУ. "В результате артобстрела центра Горловки со стороны украинских террористов ранен мирный житель", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250406/krizis-2009614577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель