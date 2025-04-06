https://ria.ru/20250406/gorlovka-2009667237.html

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 06.04.2025

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ в воскресенье, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T17:40:00+03:00

2025-04-06T17:40:00+03:00

2025-04-06T17:40:00+03:00

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ в воскресенье, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее в воскресенье Приходько сообщил о гибели мирного жителя горловского поселка Озеряновка в результате удара БПЛА ВСУ. "В результате артобстрела центра Горловки со стороны украинских террористов ранен мирный житель", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250406/krizis-2009614577.html

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донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол