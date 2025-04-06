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Франция и Алжир договорились о перезапуске сотрудничества - РИА Новости, 06.04.2025
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20:08 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/frantsija-2009683035.html
Франция и Алжир договорились о перезапуске сотрудничества
Франция и Алжир договорились о перезапуске сотрудничества - РИА Новости, 06.04.2025
Франция и Алжир договорились о перезапуске сотрудничества
Франция и Алжир договорились перезапустить сотрудничество во всех сферах, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T20:08:00+03:00
2025-04-06T20:08:00+03:00
в мире
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жан-ноэль барро
эммануэль макрон
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Франция и Алжир договорились перезапустить сотрудничество во всех сферах, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. "Вместе с президентом (Алжира Абдельмаджидом - ред.) Теббуном мы выразили общее желание снять занавес, (чтобы - ред.) восстановить равное, безмятежное и умиротворенное партнерство", - приводит слова Барро агентство Франс Пресс. Отмечается, что Барро провел встречу длительностью 2,5 часа с алжирским лидером в столице североафриканского государства. Французский министр добавил, что обе страны выразили волю перейти к новой фазе отношений и "перевернуть страницу" после временного разлада. В последнее время отношения Парижа и Алжира резко ухудшились. В конце 2024 года в Алжире был задержан писатель Буалем Сансаль, награжденный Французской академией за свою книгу в 2015 году и получивший гражданство Франции в 2024 году. Причины его задержания неизвестны, но, по информации СМИ, поводом могли стать его заявления французскому СМИ Frontières. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Алжир освободить Сансаля, заявив, что африканская страна "бесчестит" себя, лишая его свободы. МИД Алжира на это заявил, что слова Макрона являются вмешательством во внутренние дела. Кризис в отношениях двух стран возник после того, как Париж признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, в то время как Алжир требует провести референдум по самоопределению территории. Издание Firgaro сообщало, что в начале октября выдающее лицензии на экспорт и импорт в Алжире агентство Algex предупредило фирмы, что больше не будет выдавать разрешения на импортируемые из Франции продукты и призвало их искать других поставщиков.
https://ria.ru/20250225/bfmtv-2001602716.html
https://ria.ru/20250111/frantsiya-1993215028.html
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в мире, цены на нефть, алжир (провинция), франция, париж, жан-ноэль барро, эммануэль макрон, французская академия
В мире, Цены на нефть, Алжир (провинция), Франция, Париж, Жан-Ноэль Барро, Эммануэль Макрон, Французская академия
Франция и Алжир договорились о перезапуске сотрудничества

Барро: Франция и Алжир договорились перезапустить сотрудничество во всех сферах

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Франция и Алжир договорились перезапустить сотрудничество во всех сферах, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
«
"Вместе с президентом (Алжира Абдельмаджидом - ред.) Теббуном мы выразили общее желание снять занавес, (чтобы - ред.) восстановить равное, безмятежное и умиротворенное партнерство", - приводит слова Барро агентство Франс Пресс.
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25 февраля, 23:35
Отмечается, что Барро провел встречу длительностью 2,5 часа с алжирским лидером в столице североафриканского государства.
Французский министр добавил, что обе страны выразили волю перейти к новой фазе отношений и "перевернуть страницу" после временного разлада.
В последнее время отношения Парижа и Алжира резко ухудшились. В конце 2024 года в Алжире был задержан писатель Буалем Сансаль, награжденный Французской академией за свою книгу в 2015 году и получивший гражданство Франции в 2024 году. Причины его задержания неизвестны, но, по информации СМИ, поводом могли стать его заявления французскому СМИ Frontières. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Алжир освободить Сансаля, заявив, что африканская страна "бесчестит" себя, лишая его свободы. МИД Алжира на это заявил, что слова Макрона являются вмешательством во внутренние дела.
Кризис в отношениях двух стран возник после того, как Париж признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, в то время как Алжир требует провести референдум по самоопределению территории. Издание Firgaro сообщало, что в начале октября выдающее лицензии на экспорт и импорт в Алжире агентство Algex предупредило фирмы, что больше не будет выдавать разрешения на импортируемые из Франции продукты и призвало их искать других поставщиков.
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В миреЦены на нефтьАлжир (провинция)ФранцияПарижЖан-Ноэль БарроЭммануэль МакронФранцузская академия
 
 
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