https://ria.ru/20250406/film-2009341495.html

Папа римский проклял этот популярный советский фильм. Из-за одного актера

Папа римский проклял этот популярный советский фильм. Из-за одного актера - РИА Новости, 06.04.2025

Папа римский проклял этот популярный советский фильм. Из-за одного актера

Этот сейчас незаслуженно забытый фильм стал одним из самых кассовых в истории советского кинематографа, за первый год проката в СССР ленту посмотрело свыше 30... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T08:40:00+03:00

2025-04-06T08:40:00+03:00

2025-04-06T08:40:00+03:00

религия

украина

львов

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Этот сейчас незаслуженно забытый фильм стал одним из самых кассовых в истории советского кинематографа, за первый год проката в СССР ленту посмотрело свыше 30 миллионов зрителей. Когда в 1960 году кино вышло в прокат в Польше, папа римский Иоанн XXIII предал ленту анафеме.Что не случайно, ведь там показали довольно сложную и неприятную для Ватикана тему. Об истории и смысле скандального фильма "Иванна" - в материале РИА Новости.О чем сам фильмСнял фильм режиссёр Виктор Ивченко, который был далеко не новичком в кино. Сценарий же написал Владимир Беляев, журналист и писатель, хорошо знакомый с данной темой. В 1944 году его отправили в западную часть Украины, где он занимался расследованиями фашистских преступлений и изучал истории сотрудничества некоторых местных жителей с оккупантами.В итоге он написал истории о сложных взаимоотношениях верующей девушки и некоторыми служителями Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), сотрудничавшими с немцами.Фильм начинается с того, как в 1940 году Иванна, дочь грекокатолического священника Теодозия, пытается поступить во Львовский университет, открытый уже после установления советской власти.Однако скрытый националист, секретарь приёмной комиссии, говорит девушке, что её не приняли из-за "социального происхождения". Иванна винит советскую власть в несправедливости, а на самом деле её жених, фанатичный униат Роман Герета, скрывает от неё правду о приглашении на учебу.Иванна просит помощи у митрополита Андрея Шептицкого, главы униатской церкви на Украине, и тот предлагает девушке уйти в монастырь.Начинается Великая Отечественная война, фашисты оккупируют Львов. Иванна видит, как служители церкви сотрудничают с захватчиками и благословляют расправы с мирными жителями.Главная героиня, вступает в партизанский отряд, однако униаты узнают об этом и начинают охоту за ней. Конец фильма трагичен: Иванну арестовывают и после жестоких пыток казнят.Главную героиню нашли на улицеВо многом успех картины обеспечила великолепная игра ее главных героев. Причем актрису, сыгравшую главную роль, нашли совершенно случайно. Это было удивительно точное попадание в образ героини.Режиссёр искал девушку яркую, жизнерадостную, в глазах которой сверкала бы радость, но которая чуть позже начинает ломаться под давлением обстоятельств.Именно такая красавица встретилась на киевской улице ассистенту режиссёра. Это была студентка театрального института Инна Бурдученко, совсем молодая и неопытная.Тем не менее со своей ролью она справилась прекрасно.Он писал хвалебные письма Гитлеру и СталинуРоль же главного отрицательного героя, митрополита-католика, в мирные годы подрывавшего доверие людей к советской власти, а в войну благословляющего немцев на преступления, сыграл Дмитрий Степовой. Актер Полтавского драматического театра обладал колоссальным опытом на сцене.Он прекрасно изобразил на экране благопристойного и располагающего к себе священнослужителя, который на самом деле оказался человеком выдающегося ума, но хитрым, злобным, жестоким и даже безжалостным.Особую сложность добавляло и то, что митрополит Андрей Шептицкий – реальная и крайне неоднозначная фигура.Наиболее он известен приветственными письмами в 1941 году к Гитлеру при оккупации немецкими войсками, в 1944 году — к Сталину в связи со вступлением советских войск на территорию Западной Украины.При этом известно, что священнослужитель спасал евреев в годы оккупации, за что его неоднократно призывали включить в список Праведников народов мира. Но мемориальный институт Яд ва-Шем всегда отказывал в этом. Основания были: так, в 1941-м влиятельный митрополит, несмотря на просьбы раввина Львова, не остановил еврейские погромы. А двумя годами ранее, с установлением советской власти, жаловался в Ватикан на "засилье евреев". К тому же, далеко не все истории о спасении подкреплялись вескими доказательствами.Несмотря на это, Шептицкого чтут как в УГКЦ, так и среди украинских националистов.Анафема и трагическая судьба актрисыФильм "Иванна" был прекрасно принят советской аудиторией, особенно критики отмечали органичность Инны Бурдученко и её умение показать всё, что происходит внутри героини.Молодой 21-летней артистке предрекали громкую карьеру. И действительно, уже в следующем году её пригласил режиссёр Анатолий Слесаренко на главную роль в ленте "Цветок на камне".К несчастью, на съёмках фильма произошла трагедия: по сюжету героине Бурдученко нужно было зайти в горящий барак. По недосмотру горящие декорации обрушились как раз в момент, когда под ними была артистка.Инну из пожара смогли вынести, но из-за серьёзных ожогов она скончалась, оставшись навсегда в памяти зрителей юной красавицей Иванной.У фильма "Иванна", судьба оказалась непростой. В Польше его запретили к показу, а Римский Папа и вовсе предал ленту анафеме.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, львов, аналитика - религия и мировоззрение